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    15:10, 27 Май 2021 | GMT +6

    Часть улицы Уалиханова закроют до осени в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы из-за реконструкции теплосетей до сентября закроют проезд по двум участкам улицы Уалиханова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что с 28 мая по 31 августа 2021 года будет закрыто движение автотранспорта по улице Уалиханова от улицы Маметовой до улицы Алимжанова.

    Временные ограничения связаны с плановой заменой магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью этого уличного сегмента.

    Горячая вода в дома будет подаваться по временной схеме горячего водоснабжения.

    «Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка», - отметили в ТОО.

    Ранее сообщалось, что с 26 мая по 25 июня будет закрыто движение транспорта по улице Розыбакиева от улицы Березовского до улицы Ходжанова.


    Теги:
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