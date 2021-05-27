Часть улицы Уалиханова закроют до осени в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы из-за реконструкции теплосетей до сентября закроют проезд по двум участкам улицы Уалиханова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что с 28 мая по 31 августа 2021 года будет закрыто движение автотранспорта по улице Уалиханова от улицы Маметовой до улицы Алимжанова.

Временные ограничения связаны с плановой заменой магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью этого уличного сегмента.

Горячая вода в дома будет подаваться по временной схеме горячего водоснабжения.

«Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка», - отметили в ТОО.

Ранее сообщалось, что с 26 мая по 25 июня будет закрыто движение транспорта по улице Розыбакиева от улицы Березовского до улицы Ходжанова.