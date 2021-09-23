Часть улиц перекроют в Алматы из-за марафона

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 26 сентября, в связи с проведением «Алматы марафона», в городе будет перекрыта часть дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 9:00 часов 25 сентября по 18:00 часов 26 сентября будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанций марафона. По мере прохождения дистанции спортсменами трассы будут открываться.

Старт и финиш марафона будет на Площади Республики, поэтому по улице Сатпаева от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева будут перекрыты обе полосы движения с 6:00 часов 25 сентября до 18:00 часов 26 сентября.

26 сентября:

Движение по пр. Назарбаева от улицы Сатпаева до проспекта аль-Фараби будет полностью перекрыто с 04:30 до 12:00.

Движение по проспекту аль-Фараби от проспекта Назарбева до проспекта Достык будет полностью перекрыто с 04:30 до 09:30 в день мероприятия.

Движение по проспекту аль-Фараби от проспекта Назарбаева до улицы Шашкина будет частично перекрыто с 04:30 до 12:00, южная сторона улицы будет открыта для автотранспорта.

Движение по проспекту аль-Фараби от улицы Шашкина до улицы Саина будет частично перекрыто с 04:30 до 13:30, южная сторона дороги будет открыта для автотранспорта.

Движение по улице Саина от проспекта аль-Фараби до проспекта Абая будет частично перекрыто с 04:30 до 13:30, западная сторона улицы будет открыта для движения автотранспорта.

Движение по проспекту Абая от улицы Саина до улицы Байтурсынова будет частично перекрыто с 04:30 до 14:00, северная сторона проспекта будет открыта для движения автотранспорта.

Движение по улице Байтурсынова от проспекта Абая до улицы Сатпаева будет полностью перекрыто с 04:30 до 14:00.

Движение по улице Сатпаева от улицы Байзакова до улицы Байтурсынова будет полностью перекрыто с 04:30 до 10:35.

Движение по улице Сатпаева от улицы Байтурсынова до улицы Желтоксан будет полностью перекрыто с 04:30 до 14:00.

Движение по улице Байзакова от улицы Тимирязева до улицы Сатпаева будет полностью перекрыто с 04:30 до 10:35.

Движение по улице Тимирязева от улицы Шашкина до улицы Байзакова будет полностью перекрыто с 04:30 до 10:35.

Движение по улице Шашкина от проспекта аль-Фараби до улицы Тимирязева будет полностью перекрыто с 04:30 до 10:35.

Данные внесены с учетом рационального распределения времени движения участников забега.

Рекомендуемый маршрут для проезда к Площади Республики на автотранспорте:

1. По улице Желтоксан на юг до улицы Сатпаева

2. По улице Сатпаева на запад до улицы Назарбаева

3. По проспекту Назарбаева на юг до улицы Сатпаева

4. По южной стороне проспекта аль-Фараби до Нурлы-Тау и пройти пешком до Площади

5. По проспекту Абая на запад до улицы Желтоксан

6. По улице Шевченко и Курмангазы до улицы Желтоксан

7. На метро до станции «Абай»

Напомним, 26 сентября пройдет десятый юбилейный «Алматы марафон». Для любителей бега предоставлены следующие дистанции: 10 км, 21,1 км, 42,2 км, командная эстафета Экиден, 10 км скандинавская ходьба.