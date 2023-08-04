Часть улиц Конаева и Кайсенова в Астане временно перекроют

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведутся ремонтные работы по улица Конаева и Хусейн бен Талал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.



Дорожники ведут работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по ул. Хусейн бен Талал на участке от ЖК «MoD. Standard» до ул. 39.

Вместе с тем, с обеих сторон ул. К. Кайсенова будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств. Ограничения будут действовать с 5 по 8 августа.

Также текущий ремонт дорожного полотна ведется по улице Конаева на участке от проспекта Мангилик Ел до проспекта Кабанбай батыра. В связи с этим с 5 по 6 августа текущего года зхдесь будет частично перекрыто движение.