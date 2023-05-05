Часть сорванной кровли упала на голову учительницы в Кентау

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кентау на голову учительницы упала часть кровли школы, которую снесло ветром. Женщина находится в больнице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас состояние пациентки среднее. Рана в височной части головы зашита. Она находится на лечении в травматологическом отделении», — проинформировал главный врач Кентауской городской центральной больницы Асылбек Утебаев.

В Туркестанской области уже несколько дней дуют сильные ветры, повреждены крыши домов и другие объекты, тысячи абонентов остались без электричества, а все школы и детские сады переведены на дистанционный режим обучения, ограничена работа рынков, торговых центров и объектов с массовым пребыванием людей.