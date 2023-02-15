Часть проспекта Аль-Фараби в Алматы перекроют 19 февраля

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 19 февраля в Алматы пройдет ежегодный зимний забег – «Winter Run 2023», в связи с этим с 04:00 до 12:00 будет частично перекрыто движение в местах прохождения дистанции забега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным оргкомитета, старт забега будет дан у бизнес-центра «Нурлы-Тау». Участники побегут по проспекту Аль-Фараби до проспекта Гагарина, где развернутся обратно до «Нурлы-Тау».

Движение на участке дороги по северной стороне проспекта Аль-Фараби от Назарбаева до Желтоксан будет перекрыто с 04:00 до 12:00 часов. Въезд в тоннель по Аль-Фараби от Мендикулова будет закрыт с 04:00 до 12:00 часов.

Южная сторона проспекта Аль-Фараби будет открыта и свободна для движения автотранспорта. Данные внесены с учетом рационального распределения времени движения участников забега.