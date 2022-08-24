Часть продукции должна уходить на внутренний рынок – Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел заседание Совета отечественных предпринимателей, на котором рассмотрены вопросы развития агропромышленного комплекса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Участники обсудили проблемы хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции, а также вопросы развития птицеводства, семеноводства и сахарной отрасли.

Выступая с докладом, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что в настоящее время разработаны новые подходы по реформированию системы субсидирования АПК, предусматривающие упрощение процедур, оптимизацию существующих направлений и внедрение новых видов субсидий, стимулирование использования инноваций и развитие кооперации на селе.

При этом по всем направлениям субсидирования планируется ввести инструменты контроля и встречные обязательства для получателей государственных средств.

Премьер-Министр отметил, что в рамках пакета поправок нужно предусмотреть обязательство по продаже части продукции на внутреннем рынке.

«Мы наблюдаем ситуацию, когда некоторые сельхозтоваропроизводители получают субсидии, а потом всю продукцию отправляют на экспорт. Получается, что мы остаемся с нехваткой по некоторым позициям, а это провоцирует рост цен. Поэтому часть продукции должна реализовываться на внутреннем рынке. Это нужно определить на основе объемов производства и потребления», - сказал Алихан Смаилов и поручил профильному ведомству проработать данную меру.

В ходе заседания генеральный директор ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» Фарид Абитаев поднял вопрос зависимости товаропроизводителей от коммерческих банков, так как аграрии не могут переходить на льготные программы поддержки из-за автоматической потери субсидирования процентной ставки по кредитам.

Данный вопрос поручено отработать в кратчайшие сроки Министерству сельского хозяйства.

«Сейчас проводится пересмотр требований к предпринимателям вместе с НПП «Атамекен». По правилам субсидирования тоже необходимо провести работу, чтобы убрать все неоднозначности и коллизии с помощью бизнеса, который с ними сталкивается. Это нужно сделать в сжатые сроки», - отметил Алихан Смаилов.

Еще один проблемный вопрос на заседании поднял учредитель ТОО «DALA-FRUIT.KZ» Болатбек Нажметдинулы. Он отметил, что в регионах местные АЗС предпочитают заправлять дизельным топливом транзитный транспорт, тогда как отечественные машины, для которых предусмотрена сниженная цена, остаются без топлива.

«Новая система оплаты введена с понедельника. Сейчас те АЗС, которые «балуются», мы будем наказывать вплоть до отзыва лицензии. В ближайшее время этот вопрос будет отрегулирован», — подчеркнул Премьер-Министр.

На заседании со своими предложениями также выступили председатель правления АО «Алель Агро» Разия Жатакпаева и учредитель ТОО «АксуКант» Кайрат Оразбеков.

Подводя итоги обсуждения, Алихан Смаилов отметил, что основными задачами планируемых реформ в сельском хозяйстве являются рост производительности и обеспечение за счет этого продовольственной безопасности страны. При этом для повышения эффективности новые подходы прорабатываются в тесном взаимодействии с бизнес-сообществом.

Фото: primeminister.kz