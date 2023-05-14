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Часть облицовки обрушилась в одном из ЖК Алматы из-за ветра

Автор:  
Еламан Турысбеков
14 Мая 2023, 16:39
Часть облицовки обрушилась в одном из ЖК Алматы из-за ветра Кадры из видео/facebook.com/sgulnara

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В жилом комплексе «Сарыарка» в Алматы из-за сильного ветра обрушилась облицовка 9-этажного дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители домов опубликовали видео в соцсетях.

«Это случилось. Жители жилого комплекса «Сарыарка» били тревогу несколько недель. Обрушение. Дому нет 10 лет. И вот…», - написала алматинка Гульнара Тельман на своей странице в Facebook.

В ДЧС Алматы сообщили, что 14 мая в 13:20 ответственный инспектор направлен по адресу микрорайон 1, проспект Алтынсарина, д. 68/4, ЖК «Сарыарка».

«По прибытию обнаружено, что в результате порывистого ветра до 13 м/с произошел срыв мягкой боковой облицовки 9-этажного жилого дома на площади 400 квадратных метров (общая площадь стены 600 квадратных метров). В связи с угрозой падения мягкой облицовки дома, данный участок был огорожен ОСИ со 2 мая 2023 года. Жертв и пострадавших нет. На месте работают председатель ОСИ, сотрудники акимата», - прокомментировали в пресс-службе ДЧС.


Видео пользователя Facebook Гульнары Тельман


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