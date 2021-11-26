Часть наших граждан, к сожалению, не соблюдают карантин - аким Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об эпидситуации по коронавирусу в Акмолинской области рассказал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе выездной пресс-конференции СЦК Ермек Маржикпаев в своем слове отметил, что за два года борьбы с коронавирусной инфекции в области приобрели колоссальный опыт.

«Несмотря на принимаемые меры, широкую разъяснительную работу, которую мы ведем среди населения, работу наших мониторинговых групп, к сожалению, часть наших граждан не соблюдают карантинные ограничения. Поэтому, больше мы находимся в «красной» зоне, нежели в другой. Сегодня есть позитивная новость - мы перешли в «желтую» зону, - сказал аким Акмолинской области.

По словам акима, если с начала пандемии было зарегистрирован около 50 тысяч больных коронавирусом, то с начала года данный показатель составляет более 40 тысяч случаев.

«Если в в первую неделю ноября было зарегистрировано более 500 случаев, то во второй декаде - 300, то сегодня - чуть более 200. То есть, снижение из недели в неделю очевидное. Основная нагрузка у нас была в сентябре месяце, когда переболело более 3 500 человек, октябрь месяц - чуть более 1600, и вот ноябре - около 1200 человек», - подчеркнул глава региона Ермек Маржикпаев.