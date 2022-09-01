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    13:17, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Часть компетенций Правительства намерены передать министерствам в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента, сообщил, что при административной реформе акцент необходимо сделать на децентрализации системы государственного управления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Акцент необходимо сделать на децентрализации системы государственного управления при одновременном повышении персональной ответственности политических служащих», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства также дал поручение по перераспределению полномочий.

    «Часть компетенций Правительства следует передать министерствам. За конкретную отраслевую политику должен отвечать конкретный министр, а не «коллективный кабинет». Правительство же должно сосредоточиться на решении межотраслевых вопросов», - пояснил Касым-Жомарт Токаев.

    Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК. Ранее сообщалось, что новую административную реформу намерены провести в Казахстане.


    Теги:
    Правительство РК Токаев Касым-Жомарт Президент Казахстана Послание Президента РК-2022 Главная Послание Президента РК Правительство Президент
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