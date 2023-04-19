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Часть функций министерств передадут акиматам в РК

Автор:  
Серик Сабеков
19 Апреля 2023, 12:24
Часть функций министерств передадут акиматам в РК Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В настоящее время начата поэтапная децентрализация полномочий государственных органов. Около 500 функций Правительства передано министерствам. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном совещании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эффективное решение всех вопросов невозможно без кардинального совершенствования государственного управления. В настоящее время начата поэтапная децентрализация полномочий государственных органов. Около 500 функций Правительства передано министерствам», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что в Казахстане приступили ко второму этапу административной реформы.

«Мы приступили ко второму этапу административной реформы, который предусматривает передачу функций от министерств в акиматы. Необходимо, чтобы решения принимались на местах, ближе к людям и их запросам. Но децентрализация не должна стать просто перекладыванием ответственности на акиматы. Передавать функции целесообразно с одновременным наделением местных властей необходимыми кадровыми и финансовыми ресурсами. С расширением полномочий необходимо соразмерно повысить персональную ответственность политических служащих за развитие курируемых отраслей и принимаемые ими решения», - пояснил Касым-Жомарт Токаев.


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