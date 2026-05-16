Часть дороги от улицы Жанажол до шоссе Алаш перекроют в Астане
В столичном акимате предупредили водителей о частичном перекрытии дороги до 18 мая, передает агентство Kazinform.
— В связи с проведением дорожных работ с 16 мая 21:00 до 7:00 18 мая, будет частично перекрыто движение автотранспортных средств по дороге от ул. Жанажол до шоссе Алаш. При этом движение будет открыто по одной из сторон, — сообщили в акимате Астаны.
Водителей попросили учитывать данную информацию при планировании маршрутов.
Ранее сообщалось, что перекресток Аль-Фараби и Онгарсыновой перекроют до конца года в Астане.