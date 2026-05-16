    Часть дороги от улицы Жанажол до шоссе Алаш перекроют в Астане

    В столичном акимате предупредили водителей о частичном перекрытии дороги до 18 мая, передает агентство Kazinform.

    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    — В связи с проведением дорожных работ с 16 мая 21:00 до 7:00 18 мая, будет частично перекрыто движение автотранспортных средств по дороге от ул. Жанажол до шоссе Алаш. При этом движение будет открыто по одной из сторон, — сообщили в акимате Астаны.

    Фото: акимат Астаны

    Водителей попросили учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

    Ранее сообщалось, что перекресток Аль-Фараби и Онгарсыновой перекроют до конца года в Астане.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор