+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: -2 °С
USD 429.68 EUR 488.16
RUB 5.92 CNY 67.31
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Часть дорог перекрыли в Алматинской области

17 Ноября 2021 21:47
Поделиться:
Часть дорог перекрыли в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Из-за ухудшения погодных условий перекрыта часть трассы Алматинской области, передает корреспондента МИА «Казинформ».

Новости по теме
Обеспечить датчиками дыма дома социально уязвимых семей поручил аким СКО
Пьяная женщина разъезжала по ночной столице, ее посадили на 15 суток Профилактику правонарушений в отношении несовершеннолетних и обеспечение их безопасности обсудили в Сенате Асет Исекешев принял участие в IX встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ

С 21:00 часов по сообщению управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, в связи с ухудшением погодных условии закрыто движение на участках автодорог областного значения: « Алматы - Усть-Каменогорск - Капал-Арасан», а также въезд в село Кошкентал и въезд в село Коктобе Аксуского района, « Сарыозек - Коктал - Коксу - Карабулак» (0-94 км) и закрыты въезды в села Аралтобе, Онжас Кербулакского района для всех видов автотранспорта.

«Вместе с этим, в связи с закрытием автодорог в ВКО на автодороге республиканского значения «Алматы-Усть-Каменогорск - город Ушарал - граница ВКО» (558-615 км.) вводится временное ограничение движение для общественного транспорта, а также для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС сообщениями от 112. При выезде в дальнюю дорогу необходимо ознакомится с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Безопасность   #Дороги   #Погода   #МЧС  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Обеспечить датчиками дыма дома социально уязвимых семей поручил аким СКО
Пьяная женщина разъезжала по ночной столице, ее посадили на 15 суток
Профилактику правонарушений в отношении несовершеннолетних и обеспечение их безопасности обсудили в Сенате
Асет Исекешев принял участие в IX встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ
Популярное
1 У шестерых детей диагностирован синдром Кавасаки в Акмолинской области
2 Россиянин заявил, что 20 лет находится в рабстве: подозреваемый карагандинец задержан
3 В СКО стремительно промерзает почва
4 Султан Камалетдинов назначен заместителем министра обороны РК
5 Тараз накрыла пыльная буря
6 Водитель такси установил подложные российские номера, чтобы не платить штрафы
Читайте также
Аким Алматы сообщил об открытии движения по развязке на Кульджинском тракте
Асет Исекешев принял участие в IX встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ
У шестерых детей диагностирован синдром Кавасаки в Акмолинской области
Россиянин заявил, что 20 лет находится в рабстве: подозреваемый карагандинец задержан
В СКО стремительно промерзает почва
Султан Камалетдинов назначен заместителем министра обороны РК
Тараз накрыла пыльная буря
Водитель такси установил подложные российские номера, чтобы не платить штрафы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив