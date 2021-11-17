Часть дорог перекрыли в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Из-за ухудшения погодных условий перекрыта часть трассы Алматинской области, передает корреспондента МИА «Казинформ».
С 21:00 часов по сообщению управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, в связи с ухудшением погодных условии закрыто движение на участках автодорог областного значения: « Алматы - Усть-Каменогорск - Капал-Арасан», а также въезд в село Кошкентал и въезд в село Коктобе Аксуского района, « Сарыозек - Коктал - Коксу - Карабулак» (0-94 км) и закрыты въезды в села Аралтобе, Онжас Кербулакского района для всех видов автотранспорта.
«Вместе с этим, в связи с закрытием автодорог в ВКО на автодороге республиканского значения «Алматы-Усть-Каменогорск - город Ушарал - граница ВКО» (558-615 км.) вводится временное ограничение движение для общественного транспорта, а также для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.
ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС сообщениями от 112. При выезде в дальнюю дорогу необходимо ознакомится с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях.
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