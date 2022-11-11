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    19:08, 10 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Часть дорог перекроют в центре Алматы 13 ноября

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы 13 ноября на время проведения городского забега «City Run 2022» с 04:00 до 11:00 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанции забега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Старт забега будет дан на площади Астана.

    Движение на улице Толе би от Абылай-хана до Панфилова будет перекрыто с 04:00 до 11:00 -.

    Движение на улице Толе би от Наурызбай батыра до Абылай-хана будет перекрыто с 07:45 до 09:40.

    Движение по улице Наурызбай батыра от Толе би до Шевченко будет закрыто с 08:00 до 09:30.

    Движение по улице Шевченко от Наурызбай батыра до Панфилова будет закрыто с 08:05 до 09:20.

    Движение по улице Панфилова от Толе би до Богенбай батыра будет закрыто с 08:15 до 09:45.

    Движение по улице Богенбай батыра от Абылай-хана до Панфилова будет закрыто с 08:15 до 09:45.

    Движение по проспекту Абылай-хана от Толе би до Богенбай батыра будет закрыто с 08:15 до 09:45.

    Данные внесены с учетом рационального распределения времени движения участников забега.

    В воскресенье, 13 ноября, пройдет городской забег «City Run 2022». Для любителей спорта представлены две дистанции - 10 км и 5 км скандинавская ходьба.


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