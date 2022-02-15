Часть дорог перекроют в Алматы из-за зимнего забега 20 февраля

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В это воскресенье, 20 февраля, в Алматы пройдет зимний забег, в связи с чем будет перекрыта часть дорог города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Оргкомитет зимнего забега Winter Run информирует жителей и гостей о том, что 20 февраля на время проведения мероприятия с 05:00 до 13:00 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанции забега.

Старт забега будет дан у бизнес-центра «Нурлы Тау».

Движение на участке дороги по северной стороне пр. аль-Фараби от пр. Назарбаева до ул. Желтоксан будет перекрыто с 05:00 до 13:00 часов.

Въезд в тоннель по пр. аль-Фараби от ул. Мендикулова будет закрыт с 05:00 до 13:00 часов. Южная сторона пр. аль-Фараби будет свободна для движения автотранспорта.

Движение по северной стороне пр. аль-Фараби от ул.Желтоксан до Esentai Mall будет закрыто с 07:40 до 11:00. Южная сторона свободна для движения автотранспорта.

Движение по северной стороне пр. аль-Фараби от Esentai Mall до пр. Гагарина будет закрыто с 08:30 до 10:45. Южная сторона будет свободна для движения автотранспорта.

Данные внесены с учетом рационального распределения времени движения участников забега.

Рекомендованный маршрут для проезда к БЦ «Нурлы Тау» на авто:

по ул. Желтоксан на юг до пр.Аль-Фараби,

по пр. Назарбаева на юг до пр.Аль-Фараби,

по пр. аль-Фараби на запад до пр. Назарбаева,

по пр. Назарбаева на север до пр. Аль-Фараби,

по южной стороне аль-Фараби до ул. Желтоксан

«В связи с загруженностью дорог, рекомендуем участникам добираться до места старта (БЦ «Нурлы Тау») на автобусе до пересечения пр. Аль-Фараби и ул. Сейфуллина. Обращаем ваше внимание, что парковка возле стартового городка будет затруднена», - отметили в оргкомитете.

Напомним, 20 февраля (воскресенье) пройдет зимний забег «Winter Run». Для любителей спорта представлено 3 дистанции — детская дистанция 3 км, 10 км и 7 км скандинавская ходьба.

Возраст участников – от 10 лет. Старт у бизнес-центра «Нурлы-Тау».

Время старта:

08:00 - Старт дистанции 3 км

08:45 - Старт дистанции 10 км

08:50 – Старт дистанции 7 км скандинавская ходьба.