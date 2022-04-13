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    19:25, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Часть дорог перекроют из-за полумарафона в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 17 апреля с 00:00 до 13:00 в Алматы будет частично перекрыто движение из-за Алматинского полумарафона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации оргкомитета полумарафона, старт будет дан в Парке Первого Президента. Движение на участке дороги по северной стороне пр. аль-Фараби от ул.Мустафина до ул.Навои будет перекрыто с 23:00 16 апреля до 13:00 17 апреля. Южная сторона будет перекрыта с 07:20 до 08:20.

    Движение по северной стороне пр.аль-Фараби от ул.Мустафина до пр.Назарбаева перекроют с 07:00 до 11:30. Южная сторона будет свободна для передвижения.

    Движение по северной стороне пр.аль-Фараби от ул.Шашкина до пр.Назарбаева будет закрыто с 03:00 до 11:30. Южная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.

    Движение на участке дороги пр.Сейфуллина от пр.аль-Фараби до пр.Абая с 07:30 до 10:00 будет полностью перекрыто.

    Движение по южной стороне пр.Абая от ул.Саина и до пр.Сейфуллина перекроют с 07:20 до 13:00. Северная сторона будет свободна для передвижения автотраспорта.

    Движение по восточной стороне ул.Саина от пр.аль-Фараби и до пр.Абая с 07:00 до 11:30 будет закрыто. Западная сторона будет свободна для передвижения автотраспорта.

    В связи с загруженностью дорог, участникам забега рекомендуется добираться до места старта (Парк Первого Президента) на автобусе до пересечения пр. аль-Фараби и ул. Мустафина. Парковка возле стартового и финишного городка (Центральный стадион) будет невозможна.

    Напомним, 17 апреля, в воскресенье, пройдет пятый Алматинский полумарафон. На старт выйдут порядка 5,5 тыс. спортсменов-любителей из 28 стран мира.


    Теги:
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