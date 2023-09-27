Часть дорог перекроют из-за марафона в Алматы

1 октября в связи с проведением «Алматы марафон» с 7:00 до 13:30 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанций соревнований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили организаторы, по мере прохождения дистанции спортсменами трассы будут открываться.

Так, с 06:00 30 сентября до 18:00 1 октября по улице Сатпаева от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева будут перекрыты обе полосы движения. Это связано с тем, что старт и финиш марафона будут находиться на площади Республики.

1 октября будет перекрыто движение по следующим направлениям:

- с 07:00 до 10:40 проспект Назарбаева от улицы Сатпаева до проспекта Аль-Фараби. Альтернативный проезд по проспекту Достык в оба направления.

- с 07:00 до 11:10 проспект Аль-Фараби (от Назарбаева до Шашкина). Южная сторона открыта для движения авто. Альтернативный проезд в восточном направлении по проспекту Абая.

- с 07:00 до 13:30 проспект Аль-Фараби (от Шашкина до Саина). Южная сторона открыта для движения авто. Альтернативный проезд в восточном направлении по проспекту Абая.

- с 07:00 до 13:00 улица Саина от проспекта Аль-Фараби до проспекта Абая. Западная сторона открыта для движения авто. Альтернативный проезд в северном направлении по улице Бауыржана Момышулы.

- с 07:00 до 13:30 проспект Абая от улицы Саина до улицы Байтурсынова. Северная сторона открыта для движения авто. Альтернативный проезд в восточном направлении возможен по проспекту Аль-Фараби, улице Толе би, улице Курмангазы, улице Кабанбай батыра.

- с 07:00 до 14:00 улица Байтурсынова от проспекта Абая до улицы Сатпаева. Альтернативный проезд по улице Байзакова.

- с 07:00 до 13:30 улица Сатпаева от улицы Байтурсынова до улицы Желтоксан. Альтернативный проезд в западном направлении по проспекту Абая, в восточном направлении по улице Курмангазы.

- с 07:00 до 10:35 улица Сатпаева от улицы Байзакова до улицы Байтурсынова. Альтернативный проезд в западном направлении по проспекту Абая, в восточном направлении по улице Курмангазы.

- с 07:00 до 10:35 улица Шашкина от проспект Аль-Фараби до улицы Тимирязева. Альтернативный проезд по улице Маркова.

- с 07:00 до 10:35 улице Тимирязева от улицы Шашкина до улицы Байзакова. Альтернативный проезд в западном направлении по проспекту Абая, в восточном направлении по проспеету Аль-Фараби.

- с 07:00 до 10:35 улица Байзакова от улицы Тимирязева до улицы Сатпаева. Альтернативный проезд в северном направлении по улице Ауэзова, в южном направлении по улице Манаса.

Рекомендуемый маршрут для проезда к площади Республики на автотранспорте:

- По улице Желтоксан на юг до улицы Сатпаева,

- По улице Сатпаева на запад до улицы Назарбаева,

- По проспекту Назарбаева на юг до улицы Сатпаева,

- По южной стороне проспекта Аль-Фараби до Нурлы-Тау и пройти пешком до площади Республики,

- По проспекту Абая на запад до улицы Желтоксан,

- По улице Шевченко и Курмангазы до улицы Желтоксан,

- На метро до станции «Абай».