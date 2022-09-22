22 Сентября 2022, 16:16

Часть дорог Алматы будет перекрыта 25 сентября

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Оргкомитет бегового соревнования «Алматы марафон» информирует жителей города о том, что 25 сентября с 7:00 до 13:30 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанций марафона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Организаторы сообщили, что по мере прохождения дистанции спортсменами трассы будут открываться. Старт и финиш марафона будет расположен на Площади Республики, поэтому по улице Сатпаева от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева будут перекрыты обе полосы движения с 6:00 часов 24 сентября до 18:00 часов 25 сентября.

25 сентября:

Движение по проспекту Назарбаева от Сатпаева до Аль-Фараби будет полностью перекрыто с 7:00 до 10:40.

Движение по проспекту Аль-Фараби от Назарбева до Достык будет полностью перекрыто с 7:00 до 8:45 в день мероприятия.

Движение по проспекту Аль-Фараби от Назарбаева до Шашкина будет частично перекрыто с 7:00 до 11:10, южная сторона улицы будет открыта для автотранспорта.

Движение по проспекту Аль-Фараби от Шашкина до Саина будет частично перекрыто с 7:00 до 13:30, южная сторона дороги будет открыта для автотранспорта.

Движение по улице Саина от Аль-Фараби до Абая будет частично перекрыто с 7:00 до 13:30, западная сторона улицы будет открыта для движения автотранспорта.

Движение по проспекту Абая от Саина до Байтурсынова будет частично перекрыто с 7:00 до 13:00, северная сторона проспекта будет открыта для движения автотранспорта.

Движение по улице Байтурсынова от Абая до Сатпаева будет полностью перекрыто с 7:00 до 14:00.

Движение по улице Сатпаева от Байзакова до Байтурсынова будет полностью перекрыто с 7:00 до 10:35.

Движение по улице Сатпаева от Байтурсынова до Желтоксан будет полностью перекрыто с 7:00 до 13:30.

Движение по улице Байзакова от Тимирязева до Сатпаева будет полностью перекрыто с 7:00 до 10:35.

Движение по улице Тимирязева от Шашкина до Байзакова будет полностью перекрыто с 7:00 до 10:35.

Движение по улице Шашкина от Аль-Фараби до Тимирязева будет полностью перекрыто с 7:00 до 10:35.

Данные внесены с учетом рационального распределения времени движения участников забега.

Рекомендуемый маршрут для проезда к Площади Республики на автотранспорте:

- по улице Желтоксан на юг до улицы Сатпаева;

- по улице Сатпаева на запад до проспекта Назарбаева;

- по проспекту Назарбаева на юг до улицы Сатпаева;

- по южной стороне проспекта Аль-Фараби до Нурлы-Тау и пройти пешком до Площади;

- по проспекту Абая на запад до улицы Желтоксан;

- по улице Шевченко и Курмангазы до улицы Желтоксан;

- на метро до станции «Абай».

25 сентября пройдет ежегодное самое крупное беговое мероприятие «Алматы марафон». Для любителей бега предоставлены следующие дистанции: 10 км, 21,1 км, 42,2 км, командная эстафета Экиден, 10 км скандинавская ходьба.