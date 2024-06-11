Часть домов для пострадавших от паводка сдадут в июне в Кобдинском районе Актюбинской области

В Кобдинском районе Актюбинской области возводят 151 дом. Некоторые из них, строительство которых стартовало в начале мая, планируют сдать уже в июне. Кому достанутся ключи от нового дома определит жребий, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В Актюбинской области самыми первыми строительные работы начались в Кобдинском районе. Здесь строят 151 дом. Большая их часть находится в Кобде, 17 домов - в селе Жарык. В райцентре работают сразу несколько строительных компаний. К участкам подведены все коммуникации: газ, вода, свет.

- С подрядными организациями мы договорились по возможности завершить работы за два месяца. Но мы не торопим строителей, так как это может сказаться на качестве работ. По области самым первым строительство началось в Кобде. На стройплощадке трудятся 15 застройщиков, но темпы у них разные. Если одни только поднимают стены, то другие уже приступают к отделочным работам внутри. Есть компании, которые перекрывают крышу дома. Строительство сопровождается авторским и техническим надзором. Также на стройплощадке установлены 5 камер видеонаблюдения, - рассказал аким Кобдинского района Изгилик Тынымгереев.

Фото: акимат Актюбинской области

Жители Кобдинского района, пострадавшие от паводка, сейчас проживают в домах своих родственников, некоторые из них снимают жилье. А кто-то поселился в своих летних домах. В эвакопунктах никого нет. Пока неизвестно, кто из них заедет в первые новые дома.

- Кому достанется жилье будем определять по жребию. Думаю, это справедливо. В прошлом году мы также отбирали претендентов. Среди пострадавших есть человек с инвалидностью. Его семье было предоставлено временное жилье. Для него дом строится по согласованию со строительной компанией с учетом необходимых условий для комфортного проживания особенного человека, - объяснил Изгилик Тынымгереев.

Строительные компании имеют разную нагрузку. Если одна строит 6 домов, то другая взяла на себя обязательство возвести 8 домов. К мелким работам на стройплощадке привлекли и местных жителей. За свой труд они получают оплату.

- Наша строительная компания сейчас перекрывает крышу дома. Фундамент залит, стены подняли. На этой неделе установим окна и внутренние перегородки. А на следующей приступим к внутренним отделочным работам. Одновременно копаем яму для канализации. Строительство началось в начале мая. При строительстве соблюдаем все требования. Земля под фундамент была выкопана, утрамбована и засыпана гравием. Затем уложили сетку и залили цемент. Уложили два блока по 60 см каждый. Это фундамент дома. Сельские жители часто приходят на площадку и смотрят как устанавливают перегородки, - говорит прораб ТОО «АСМ 2012» Еркин Дуйсеев.

Фото: акимат Актюбинской области

В строительстве домов задействовано несколько бригад. Одни заливают фундамент, другие возводят стены. Кровельные работы выполняются третьей бригадой.

- Наша компания, начиная с мая, строит 8 домов. На участке трудятся 3 бригады. Работы продолжаются с 8:00 до 20:00. В полдень перерыв на час. Взяв на себя определенный объем работы, строители работают не покладая рук. Многие из них не коренные жители, ночуют там же на стройплощадках. Все дома типовые, из 4 комнат. Есть зал, 3 спальни и кухня. По проекту предусмотрены ванная и туалет, - рассказывает представитель ТОО «Строй билд» Мурат Махметов.

Как отметили в акимате, владельцы аварийных домов Кобдинского района могут использовать любой строительный материал со своего старого жилья. Только земля будет возвращена государству.