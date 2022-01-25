Часть Алматы осталась без электричества
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошло массовое отключение электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На отключение света жалуются жители, проживающие в Медеуском, Жетысуском, Алмалинском, Турксибском, Наурызбайском и Алатауском районах.
На улицах города также не работают светофоры, на дорогах образовались пробки.
В акимате Алматы сообщили, что отключение произошло по линии KEGOC.
«Упало напряжение в сети, сработали системы АЧР на подстанциях АЖК. Работы по переподключению начаты», - сообщили в акимате.
В АО «Самрук-Энерго» проинформировали, что в 11:59 произошло выделение Алматы и алматинского энергоузла на изолированную работу вследствие аварийного отключения высоковольтных линий электропередачи, связывающих регион с северной и южной частями энергосистемы. Причины произошедшего выясняются.
Сообщается, что электрические станции АО «АлЭС» и Мойнакская ГЭС сохранили нагрузку и в настоящее время по командам Системного оператора увеличивают мощность.
Северные энергоисточники АО «Самрук-Энерго» - Экибастузские ГРЭС несут заданную нагрузку без замечаний. На Экибастузской ГРЭС-1 в работе 6 энергоблоков, текущая нагрузка 2930 МВт, на Экибастузской ГРЭС-2 в работе оба энергоблока, нагрузка 950 МВт.
В «Алатау Жарык Компаниясы» отметили, что из всех локальных отключений электроэнергии, произошедших в Алматы из-за сбоя в работе высоковольтной ЛЭП, 50% восстановлено.
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