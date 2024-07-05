Часть активов КФГД передают в управление частным компаниям

Нацбанк сообщил о начале процесса передачи активов АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» в доверительное управление частным управляющим компаниям, передает корреспондент агентства Kazinform.

Передача средств осуществляется в рамках стратегии Национального банка РК по развитию рынка ценных бумаг и постепенному отходу от управления активами дочерних организаций.

Председатель КФГД Адиль Утембаев рассказал о предпринимаемых мерах по обеспечению сохранности передаваемых активов.

- Мы оценили риски и разработали инвестиционную политику для частных компаний, согласно которой инвестирование будет осуществляться только в надежные финансовые инструменты, такие как государственные ценные бумаги Республики Казахстан, облигации субъектов квазигосударственного сектора и международных финансовых организаций со сроком погашения до трех лет, а также операции обратного РЕПО. Мы ожидаем, что данная программа увеличит доходность активов. Хочу отметить, что главная задача для Фонда – сохранение средств спецрезерва и поддержание их высокой ликвидности, - сказал он.

По его словам, перед управляющими стоит цель по превышению показателя доходности установленного эталонного портфеля (бенчмарка). При возникновении рисков, в договоре для КФГД предусмотрена возможность его одностороннего расторжения. При передаче активов частным управляющим риски также будут минимизированы за счет осуществления дополнительного надзора со стороны кастодианов, обеспечивающих учет и хранение активов, а также контроль за соблюдением частными управляющими требований инвестиционной политики.

В свою очередь, директор Департамента монетарных операций Нацбанка Нуржан Турсунханов отметил, что по инициативе НБК на площадке Казахстанской фондовой биржи разработан и запущен индекс государственных ценных бумаг для целей индексного управления активами КФГД.

- Мы провели большую работу совместно с КФГД и Казахстанской фондовой биржей, и сегодня, без преувеличения, мы находимся на пороге исторического момента. Впервые в Казахстане к активам крупного институционального инвестора в лице КФГД будет применен широко использующийся в международной практике индексный подход, но на базе именно локального бенчмарка, внедренного на площадке Казахстанской фондовой биржи. Передача активов даст существенный импульс отечественному рынку ценных бумаг, будет способствовать развитию рынка частных управляющих компаний за счет возможности увеличения объема активов под управлением, а также повышению эффективности управления переданными активами за счет усиления конкуренции среди управляющих, - сказал Н. Турсунханов.

На сегодняшний день размер активов спецрезерва КФГД составляет 1,2 трлн тенге. На первоначальном этапе будет передано 200 млрд тенге. Дальнейшая передача активов будет осуществляться поэтапно в зависимости от показателей эффективности частных управляющих компаний.