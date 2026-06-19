Часть абонентов Степногорска и 10 районов Акмолинской области остались на несколько часов без связи

Жители нескольких районов Акмолинской области пожаловались на отсутствие интернета и плохую мобильную связь, передает корреспондент агентства Kazinform.

Первыми забили тревогу жители Степногорска, которые утром 19 июня не смогли воспользоваться интернетом. В акимате города не знали причину происходящего, но подтвердили, что также не имеют доступа к услуге.

Как позже выяснилось, подобная ситуация сложилась сразу в нескольких районах Акмолинской области.

Как сообщили в АО «Казахтелеком», 19 июня 2026 года в 10:00 в результате проведения сторонней организацией земляных работ в районе магистрали Кокшетау — Щучинск было повреждено волоконно-оптическое кабельное сооружение АО «Казахтелеком».

— Вследствие повреждения наблюдались временные ограничения в предоставлении услуг связи и доступа к сети Интернет для части абонентов в ряде районов Акмолинской области: Аршалынский, Ерейментауский, Аккольский, Есильский, Шортандинский, Бурабайский, Биржан сал, Коргалжынский, Целиноградский, Егиндыкольский и город Степногорск, — пояснили в ведомстве.

Специалисты АО «Казахтелеком» незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным работам. Для восстановления линии связи была выполнена замена поврежденного участка кабеля протяженностью 103 метра.

- В 13:08 аварийно-восстановительные работы были завершены в полном объеме, предоставление услуг связи восстановлено. Продолжительность аварии составила 3 часа 8 минут, — добавили в ведомстве.

В АО «Казахтелеком» напомнили о необходимости обязательного согласования земляных работ в охранных зонах линий связи с владельцами инженерных коммуникаций во избежание повреждения объектов телекоммуникационной инфраструктуры и перебоев в предоставлении услуг связи.

Напомним, ранее сообщалось, что рынок услуг связи в Казахстане вырос до 638,8 млрд тенге.