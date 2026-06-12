Рынок услуг связи в Казахстане вырос до 638,8 млрд тенге

Объем услуг связи в Казахстане по итогам января–мая 2026 года составил 638,8 млрд тенге против 593,5 млрд тенге за аналогичный период 2025 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Бюро национальной статистики, рост в денежном выражении превысил 45 млрд тенге, что отражает расширение рынка телекоммуникационных услуг на фоне увеличения потребления цифровых сервисов. Индекс физического объема отрасли составил 103,7%, что указывает на умеренный рост в сопоставимых ценах.

Основную долю в структуре услуг по-прежнему занимают интернет (37,5%) и мобильная связь (36,8%). При этом значительная часть объема традиционно формируется в крупнейших городах страны, включая Алматы и Астану, где учитывается регистрация сотовых операторов, что влияет на региональную статистику.

Наиболее заметный рост зафиксирован в Астане, где объем услуг связи увеличился с 156,2 млрд до 186,4 млрд тенге. Существенный прирост также наблюдается в Алматы — до 332,1 млрд тенге против 322,5 млрд годом ранее.

В ряде регионов отмечена разнонаправленная динамика. Так, снижение показали Павлодарская, Мангистауская и Восточно-Казахстанская области, а также область Улытау. В то же время рост наблюдается в Акмолинской, Туркестанской, Кызылординской и Жетысу .

Отдельно отмечается сокращение объема услуг почтовой и курьерской деятельности: за пять месяцев 2026 года он составил 35,46 млрд тенге, что на 7,1% меньше в сопоставимых ценах. Индекс физического объема в этом сегменте — 92,9%.

По состоянию на май 2026 года в стране зарегистрировано 27,4 млн абонентов сотовой связи, из которых 18,2 млн имеют доступ к интернету, что подтверждает дальнейшую цифровизацию потребления услуг связи в Казахстане.

Напомним, по итогам января-марта 2026 года объем услуг связи в Казахстане превысил 379 млрд тенге.