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    03:00, 20 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Часы капитана, спасшего более 700 пассажиров «Титаника», проданы за рекордную сумму

    Золотые карманные часы, подаренные капитану парохода, который спас более 700 пассажиров «Титаника», были проданы за рекордные £1,56 миллиона, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Guardian.

    Часы капитана, спасшего более 700 пассажиров «Титаника»
    Фото: theguardian.com/PA

    Эта сумма – самая высокая, когда-либо выплаченная за предметы, связанные с «Титаником», – была уплачена частным коллекционером из США, сообщили аукционисты Henry Aldridge & Son.

    Предыдущий рекорд был установлен в апреле, когда другие золотые карманные часы, найденные на теле богатейшего пассажира корабля, Джона Джейкоба Астора, были проданы за £1,175 миллиона. Он погиб в возрасте 47 лет. Его жене Мадлен удалось спастись.

    Она и две другие вдовы известных и состоятельных бизнесменов, также погибших во время крушения, подарили часы Артуру Рострону, который был капитаном лайнера «Карпатия» и спас 705 выживших из спасательных шлюпок «Титаника».

    18-каратные часы Tiffany & Co, имеют надпись: «Подарены капитану Рострону с искренней благодарностью и признательностью от трех выживших на «Титанике» 15 апреля 1912 года – миссис Джон Б. Тайер, миссис Джон Джейкоб Астор и миссис Джордж Д. Уайденер». 

    - Этот подарок был вручен главным образом в знак благодарности Рострону за смелость в спасении жизней, потому что без Рострона эти 700 человек не смогли бы этого сделать, - отметил аукционист Эндрю Олдридж.

    Олдридж добавил, что продажа подчеркивает «неугасающий интерес» к истории «Титаника».

     

    Теги:
    Титаник Великобритания Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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