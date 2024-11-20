Часы капитана, спасшего более 700 пассажиров «Титаника», проданы за рекордную сумму

Эта сумма – самая высокая, когда-либо выплаченная за предметы, связанные с «Титаником», – была уплачена частным коллекционером из США, сообщили аукционисты Henry Aldridge & Son.

Предыдущий рекорд был установлен в апреле, когда другие золотые карманные часы, найденные на теле богатейшего пассажира корабля, Джона Джейкоба Астора, были проданы за £1,175 миллиона. Он погиб в возрасте 47 лет. Его жене Мадлен удалось спастись.

Она и две другие вдовы известных и состоятельных бизнесменов, также погибших во время крушения, подарили часы Артуру Рострону, который был капитаном лайнера «Карпатия» и спас 705 выживших из спасательных шлюпок «Титаника».

18-каратные часы Tiffany & Co, имеют надпись: «Подарены капитану Рострону с искренней благодарностью и признательностью от трех выживших на «Титанике» 15 апреля 1912 года – миссис Джон Б. Тайер, миссис Джон Джейкоб Астор и миссис Джордж Д. Уайденер».

- Этот подарок был вручен главным образом в знак благодарности Рострону за смелость в спасении жизней, потому что без Рострона эти 700 человек не смогли бы этого сделать, - отметил аукционист Эндрю Олдридж.

Олдридж добавил, что продажа подчеркивает «неугасающий интерес» к истории «Титаника».