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Чаще воровать велосипеды стали в столице

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
21 Мая 2023, 12:41
Чаще воровать велосипеды стали в столице Фото: dreamstime.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала года в столице зарегистрировано 106 краж велосипедов. Об этом сообщил начальник местного управления полиции Департамента полиции города Астаны Арман Айтмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформц».

«С начала года на территории города Астаны было похищено 106 велосипедов. Из них по району Алматы – 36, Есильскому району – 34, Сарыаркинскому району – 27, Байконырскому району - 9. Многие из них, 47%, были похищены с подъездов жилых домов, остальные - со дворов домов. В результате населению причинен ущерб на сумму около 3 млн тенге. Средняя стоимость украденных велосипедов -70 тысяч тенге», - сообщил Арман Айтмагамбетов на пресс-конференции с участием представителей СМИ.

По его словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года случаев краж велосипедов стало больше в 2 раза. В прошлом году за этот период было зарегистрировано 48 таких фактов.


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