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«Час благодарности» прошёл в детской библиотеке имени Абая в Караганде

28 Февраля 2020 15:41
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«Час благодарности» прошёл в детской библиотеке имени Абая в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В преддверии празднования Дня благодарности и 25-летия со дня создания Ассамблеи народа Казахстана в детской библиотеке имени Абая города Караганды прошел час благодарности «Шын жүректен алғыс айтамын», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В мероприятии приняли участие консул Посольства Республики Беларусь в Казахстане Игорь Иванов, представитель Торгово-промышленной палаты Минска Людмила Акулич, а также директор Центра белорусской культуры «Спадчына» Александр Хука и юные читатели библиотеки.

Благодаря сотрудничеству с Центром белорусской культуры «Спадчына» библиотека приняла в дар от белорусских авторов 55 книг на белорусском и русском языках, 10 из которых на электронных носителях (аудиокниги). Среди подаренных книг есть факсимильное издание «Пад сінім небам» Н. Арсеньевой - воспроизведение оригинала, выпущенного в 1927 году.

На сегодняшний день в библиотеке 50 книг на белорусском языке, которые помогут читателям изучать белорусский язык и совершенствовать его знание.

Во время мероприятия состоялось торжественное открытие книжной выставки «Ад беларускіх аўтараў. Беларус авторларынан», а также прозвучали песни ансамбля белорусской песни «Купалiнка».


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Ключевые слова: Карагандинская область, АНК,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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