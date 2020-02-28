«Час благодарности» прошёл в детской библиотеке имени Абая в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В преддверии празднования Дня благодарности и 25-летия со дня создания Ассамблеи народа Казахстана в детской библиотеке имени Абая города Караганды прошел час благодарности «Шын жүректен алғыс айтамын», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие консул Посольства Республики Беларусь в Казахстане Игорь Иванов, представитель Торгово-промышленной палаты Минска Людмила Акулич, а также директор Центра белорусской культуры «Спадчына» Александр Хука и юные читатели библиотеки.

Благодаря сотрудничеству с Центром белорусской культуры «Спадчына» библиотека приняла в дар от белорусских авторов 55 книг на белорусском и русском языках, 10 из которых на электронных носителях (аудиокниги). Среди подаренных книг есть факсимильное издание «Пад сінім небам» Н. Арсеньевой - воспроизведение оригинала, выпущенного в 1927 году.

На сегодняшний день в библиотеке 50 книг на белорусском языке, которые помогут читателям изучать белорусский язык и совершенствовать его знание.

Во время мероприятия состоялось торжественное открытие книжной выставки «Ад беларускіх аўтараў. Беларус авторларынан», а также прозвучали песни ансамбля белорусской песни «Купалiнка».