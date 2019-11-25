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вчера 13:15
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«Чак-чак Байрам» отпраздновали в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Праздник «Чак-Чак Байрам» отметили представители Казахстанского конгресса татар и башкир в карагандинском Доме дружбы. На праздник пригласили представителей других этнокультурных объединений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Главной темой праздника стал национальный десерт «Чак-Чак». Его готовили в разных вариациях. Гостям также показали народные обычаи и костюмы татар. В концертную программу вошли национальные песни и танцы.
Собравшихся поздравил директор КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима Карагандинской области Ерлан Құсайын.
«Этнические праздники всегда способствовали общению людей различных этносов и вероисповеданий. В единой дружной семье мы вместе созидаем новый Казахстан во имя благополучия и процветания страны», - сказал он.
В завершение праздника член Ассамблеи народа Казахстана Шамиль Осин вручил благодарственные письма и призы самым активным гостям праздника.
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