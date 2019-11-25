+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -3 °С
USD 386.21 EUR 425.26
RUB 6.05 CNY 54.90
Скачать
Новости
Вся лента >>>

«Чак-чак Байрам» отпраздновали в Караганде

25 Ноября 2019 19:34
Поделиться:
«Чак-чак Байрам» отпраздновали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Праздник «Чак-Чак Байрам» отметили представители Казахстанского конгресса татар и башкир в карагандинском Доме дружбы. На праздник пригласили представителей других этнокультурных объединений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Жансеит Туймебаев: Молодежь взяла на себя продвижение проекта «100 новых лиц Казахстана»
Международная конференция с участием зампредседателя АНК  прошла в Ташкенте Даурен Абаев: Межэтническое согласие – важное направление для Казахстана Общественное согласие требует постоянного внимания - Жансеит Туймебаев

Главной темой праздника стал национальный десерт «Чак-Чак». Его готовили в разных вариациях. Гостям также показали народные обычаи и костюмы татар. В концертную программу вошли национальные песни и танцы.



Собравшихся поздравил директор КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима Карагандинской области Ерлан Құсайын.

«Этнические праздники всегда способствовали общению людей различных этносов и вероисповеданий. В единой дружной семье мы вместе созидаем новый Казахстан во имя благополучия и процветания страны», - сказал он.

В завершение праздника член Ассамблеи народа Казахстана Шамиль Осин вручил благодарственные письма и призы самым активным гостям праздника.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Карагандинская область, АНК, Общество,
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив