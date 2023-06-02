Чью деятельность позволит проверять закон о возврате незаконно приобретенных активов в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Вице-министр юстиции Алма Муканова презентовала законопроект «О возвращении незаконно присвоенных активов государству в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Под закон будет подпадать ограниченная группа физических и юридических лиц. При этом к физическим лицам предлагается относить лиц, обладающих необоснованным богатством. Самое главное, это касается лиц, занимающих ответственную государственную должность, или лиц, выполняющих управленческие функции в государственной организации, субъекте квазигосударственного сектора, в том числе наличие ресурсов административной власти», - сказала Алма Муканова.

По ее словам, люди, которые, занимая государственные должности, совершают незаконные действия, будут жестко наказываться

«Также к этому закону относятся граждане, которые при ресурсах административной власти способствовали формированию благоприятных неконкурентных законодательных условий владения активами либо предпринимательства. Перечень мер по возврату активов установлен законом. Также закон будет применяться к аффилированным с ними лицам. Например, к людям, которые являются близкими родственниками тех, кто владеет номинальным имуществом этих людей. Таким образом, законопроектом предлагается ввести действенные меры против крупной коррупции и субъектов административных властных ресурсов на республиканском, местном уровнях. Одна из новелл законопроекта - обеспечение инструментов, необходимых для проведения работы по возврату активов из-за рубежа, путем регулирования механизмов международного сотрудничества в области административного, уголовного и гражданского права. Также закон вводит новые виды прокурорского анализа и проверки выявления недобросовестных покупателей и кредиторов, института комиссии по возврату активов, возможности предварительного обеспечения государственных интересов», - пояснила вице-министр.