«Чьи сердца продолжают жить»: В память о донорах открылась инсталляция в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Людям, чьи сердца продолжают жить… Сегодня в столичном Ботаническому саду открыли трогательную инсталляцию в память о донорах сердца. Организаторы отмечают, что это не просто арт-объект, а символ бесконечной благодарности донорам сердца и их родным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В церемонии открытия приняли участие руководство Национального научного кардиохирургического центра в лице председателя правления Юрия Пя и University Medical Center, заместитель акима Нур-Султана Асхат Оралов, известная художница Лейла Махат, зарубежные спикеры-участники конференции, сотрудники трансплант-центров и донорских стационаров, а также реципиенты и родные доноров.

Автором инсталляции стал казахстанский скульптор Эдуард Казарян. «Дар» станет символом благодарности донорам, чьи сердца подарили шанс на новую жизнь.

«Мы попробовали создать монументальный формат этой техники. Когда ко мне обратились с таким предложением создать инсталляцию, не скрыл своего удивления. В 2019 году в Египте проходил всемирный симпозиум. Каждую страну представлял художник, и каждый создавал свой образ сердца. Мемориал назывался «Возрождение человечества». Посыл считаю правильным, потому что в последнее время мы начали доверять разуму, а не сердцу. Мне кажется, человечность, хороший поступок исходят от сердца, и только потом подключается разум», - поделился автор инсталляции.

Художник сначала создал ряд эскизов. В последний момент ему очень понравился эскиз, который претворили сегодня в реальность.

«Не был уверен, что его воспримут. Это необычная, нестандартная экспозиция, которую сложно понять. Тем не менее, с огромным вдохновением и с учетом того опыта, который набрал на международном симпозиуме, взялся за эту скульптуру. В процессе ее создания она претерпела изменения. Но идея осталась прежней», - отметил Эдуард Казарян.

По словам автора, инсталляцию можно воспринимать по-разному. В большом арт-объекте можно разглядеть силуэт самого сердца, а издалека даже замечаешь облик человека.

«Внутренние каналы при разном освещении начинают работать по-разному. При ярком освещении конструкции уходят на задний план. Первое восприятие – образ сердца. А потом – портрет человека. За сердцем всегда стоит человек. Мне очень приятно, когда люди находят свое объяснение этому арт-объекту. Кто-то сказал, это же светильник. Так и есть на самом деле. Сердце – это светильник, который освещает нашу душу», - добавил он.

На создание инсталляции понадобилось около шести месяцев. Специально для этого арт-объекта художник даже создал мастерской цех, который вместил в себя большую экспозицию.

«Изначально хотел собрать инсталляцию по частям, но потом не хотелось делить. Мне захотелось создать единое гармоничное произведение», - подчеркнул художник.

Автор отметил, что донорство – важная тема, которую нужно освещать через такие перформансы, арт-объекты.

Реализацию проекта по созданию инсталляции взял на себя фонд «Центр сердца», действующий при Национальном научном кардиохирургическом центре и основанный по инициативе кардиохирурга Юрия Пя.

«Это была инициатива нашего коллектива. Таким образом мы хотели выразить благодарность донорам, их близким и семьям. Это очень непростое решение - пойти на такой шаг. Донорство – благотворительная акция. Здесь не должно быть никакой коммерческой стороны. Мы решили воплотить нашу инициативу в виде экспозиции, чтобы люди видели сердца, которые пожертвовали на донорство, подарили вторую жизнь многим людям», - отметил председатель Правления Национального научного кардиохирургического центра Юрий Пя.

Стоит подчеркнуть, что за каждой трансплантацией стоит не только история второго шанса для реципиентов, но и судьбы людей, потерявших своих родных.

«Нам хотелось увековечить память и о самих донорах сердца, и об их близких людях, согласившихся помочь в спасении казахстанцев, нуждающихся в трансплантации», - отметили инициаторы проекта.

Открытие инсталляции прошло в рамках программы юбилейной конференции «Центр Сердца 10 лет: Looking back, thinking forwards», приуроченный к 10-летию Национального научного кардиохирургического центра.