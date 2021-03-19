ЦГКБ Алматы стал госпиталем для больных коронавирусом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Центральную городскую клиническую больницу (ЦГКБ) Алматы превратили в госпиталь для больных с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе управления общественного здоровья сообщили, что в ЦГКБ, согласно эшелонированию медицинских организаций стационарного типа, развернуто дополнительное количество коек для приема пациентов с КВИ.

«Это делается в рамках предотвращения распространения в Алматы COVID-19 и лечения больных с коронавирусом. В ЦГКБ с 12 марта развернуты 80 инфекционных коек. Дополнительно идут подготовительные работы по развертыванию еще 120 коек», - сообщили в управлении.

Сообщается, что произведены кадровые перемещения из отделений, перепрофилированных в инфекционные с КВИ койками.

«Для справедливого и дифференцированного подхода к перемещению сотрудников сформированы списки медицинского персонала. Все будут работать по гибкому графику в КВИ отделениях. Поэтому, все основные сотрудники будут задействованы в оказании медицинской помощи, в отпуск без содержания никто не отправлен», - добавили в ведомстве.

ЦГКБ продолжает оказывать многопрофильную плановую стационарную помощь. Также продолжает работу Клинико-диагностический центр ЦГКБ.