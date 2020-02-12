Церемония запуска фронт-офиса волонтеров Birgemiz с участием Главы государства началась в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице стартовала торжественная церемония запуска республиканского фронт-офиса волонтеров Birgemiz с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Запланировано, что в рамках мероприятия будут проведены обучающие и мотивационные сессии, мастер-классы и семинары.
Помимо Главы государства, в церемонии запуска принимают участие члены-Правительства, руководители центральных государственных органов, представители международных и неправительственных организаций, а также волонтеров.
Фронт-офис – это консультационный, методический, обучающий, информационный центр, который будет заниматься координацией и общественным мониторингом волонтерских проектов по всей республике. В числе других его функций - разработка обучающих программ, организация единой информационно-имиджевой политики, консультирование населения посредством Сall-центра.
Напомним, К. Токаев объявил 2020 год Годом волонтера в рамках закрытия Года молодежи.
Тогда Президент поручил поднять стипендию студентам и пообещал поддерживать молодежь во всех начинаниях.
Глава государства также предложил увеличить стипендию студентам-волонтерам.
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