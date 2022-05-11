Церемония официальной встречи Касым-Жомарта Токаева состоялась в Анкаре

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В Президентском дворце в Анкаре состоялась церемония официальной встречи Президента Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента Казахстана.

«В честь высокого гостя выстроился почетный караул. Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган поднялись на трибуну. Прозвучали государственные гимны Казахстана и Турции. Лидеры двух стран обошли строй почетного караула и представили друг другу членов официальных делегаций. Затем началась встреча глав государств в узком формате», - говорится в публикации пресс-службы.



