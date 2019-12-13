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Церемония награждения лауреатов премии «Алтын сапа»  с участием Президента стартовала в столице

13 Декабря 2019 11:56
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Церемония награждения лауреатов премии «Алтын сапа»  с участием Президента стартовала в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице стартовала торжественная церемония награждения победителей-лауреатов премии «Алтын сапа» и ежегодного республиканского конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз» с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Традиционно накануне Дня независимости в Нур-Султане награждают лауреатов премии Президента РК «Алтын сапа». Так, из 200 претендентов на соискание премии «Алтын сапа» экспертная комиссия определяет 14 субъектов бизнеса в трех категориях и 4 номинациях: «Лучшее предприятие производственного назначения»; «Лучшее предприятие, выпускающее товары для населения»; «Лучшее предприятие, оказывающее услуги»; «Лучшее предприятие, выпускающее продовольственные товары и/или сельскохозяйственную продукцию».

В этом году для участия в конкурсе «Алтын сапа» подано 446 заявок, из них 141 предприятие – субъекты крупного предпринимательства, 305 предприятий – субъекты малого и среднего предпринимательства.

Ранее состоялась церемония награждения конкурсов «Altyn oimaq», «Бизнес кемелділік», «Іскер», «Ұлы дала елі».

Также награды вручены победителям республиканского конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана» в трех номинациях «Лучшие товары производственного назначения», «Лучшие товары для населения», «Лучшие продовольственные товары».

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Экономика,
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Акбота Кузекбай

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