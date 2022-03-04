Церемония инаугурации президента Армении состоится 13 марта

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – 13 марта в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна состоится специальное заседание Национального собрания Республики Армения по случаю инаугурации президента РА Ваагна Хачатуряна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Арменпресс».

Как сообщает «Арменпресс», в комплексе началась подготовка к церемонии инаугурации.

Ваагн Хачатурян был выдвинут на пост президента фракцией «Гражданский договор». 3 марта Парламент закрытым голосованием избрал Ваагна Хачатуряна. Президент Республики вступает в должность на внеочередном заседании Национального собрания, которое созывается на 10-й день после избрания.

Напомним, 23 января с.г. п резидент Армении Армен Саркисян подал в отставку.