Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Церемония инаугурации президента Армении состоится 13 марта

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
4 Марта 2022, 15:14
Церемония инаугурации президента Армении состоится 13 марта

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – 13 марта в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна состоится специальное заседание Национального собрания Республики Армения по случаю инаугурации президента РА Ваагна Хачатуряна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Арменпресс».

Как сообщает «Арменпресс», в комплексе началась подготовка к церемонии инаугурации.

Ваагн Хачатурян был выдвинут на пост президента фракцией «Гражданский договор». 3 марта Парламент закрытым голосованием избрал Ваагна Хачатуряна. Президент Республики вступает в должность на внеочередном заседании Национального собрания, которое созывается на 10-й день после избрания.

Напомним, 23 января с.г. п резидент Армении Армен Саркисян подал в отставку.


Армения   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге