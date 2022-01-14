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Церемония чествования памяти главы Европарламента пройдет в Страсбурге

14 Января 2022 09:54
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Церемония чествования памяти главы Европарламента пройдет в Страсбурге

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В понедельник 17 января в Страсбурге (Франция) состоится чествование памяти председателя Европейского парламента Давида Сассоли, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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В ночь на 11 января в Италии на 66 году жизни скончался глава Европейского парламента Давид Сассоли.

На предстоящем пленарном заседании Европарламента в Страсбурге состоится церемония чествования памяти евродепутата. Мероприятие начнется с показа короткого видеоролика «Дэвид Мария Сассоли, Президент Европейского парламента». Далее бывший премьер-министр Италии и депутат Европарламента Энрико Летта произнесет речь, за которой последует музыкальная интерлюдия виолончелистки Анны Гастинель.

Затем выступят глава Европейского Совета Шарль Мишель, президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон, также ожидаются речи лидеров политических групп Европарламента. В конце мероприятия прозвучит гимн Европы «Ода радости» Людвига ван Бетховена.

В соответствии с действующими процедурами, председательствовать в Европарламенте вместо Д. Сассоли будет первый вице-президент.

«Временное председательство будет обеспечиваться первым вице-президентом парламента в дни, предшествующие избранию нового президента», - говорится в регламенте Европарламента.

Выборы президента Европарламента проходят каждые два с половиной года в соответствии с политическими договоренностями между наибольшими политическими группами законодательного органа.


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#Евросоюз   #Франция   #Европа   #Утраты   #Мировые новости  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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