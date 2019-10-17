Цены на зерновую продукцию зависят от многих факторов - глава МСХ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По оперативным данным, 19,1 млн тонн зерна собрано в Казахстане в текущем году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на пленарном заседании Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По оперативным данным, в настоящее время собрали 19,1 млн тонн зерновых. Мы эту информацию получаем от управлений сельского хозяйства со всех областей страны», - сказал Сапархан Омаров, отвечая на вопросы депутатов.

Глава МСХ также сообщил, что с этого года для проверки производительности будет применяться космический мониторинг.

«Благодаря космическому мониторингу будем знать точное количество урожая. И кто, что в интернете пишет (касательно низкого урожая – прим. авт.), я за это отвечать не могу», - добавил Сапархан Омаров

Министр также остановился на вопросе роста цен на зерновую продукцию.

«Цена зависит от многих факторов. Это зависит от конъюнктуры на мировом рынке. Также в этом году было собрано на 2 млн тонн меньше зерна. Конечно, если зерна очень много – цена будет снижаться, если его мало, то она будет повышаться. Я не могу быть против повышения цен на зерновую продукцию, потому что каждое хозяйство имеет затраты, и оно должно получить выгоду от своей работы», - подчеркнул Сапархан Омаров.