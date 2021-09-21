Цены на зерно назвали в Минсельхозе РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве сельского хозяйства назвали цены на пшеницу 3 и 4 классов, а также на ячмень, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев напомнил, что в рамках поручения Главы государства в текущем году Продкорпорацией осуществлен форвардный закуп сельхозпродукции, благодаря которому законтрактован объем поставки зерна в ресурсы Продкорпорации в объеме 769,4 тыс. тонн.

«Для полного расчета с СХТП Продкорпорацией установлены цены на закуп пшеницы 3 класса в коридоре 103-107 тысяч тенге в зависимости от качества, на пшеницу 4 класса - 98 тыс. тенге, ячмень 2 класса - 87 тыс. тенге. Необходимо отметить, что закупочные цены Продкорпорации соответствуют текущим ценам на внутреннем рынке. Это позволяет покрыть расходы фермеров с уровнем рентабельности, обеспечивающей дальнейшее развитие отрасли. Традиционно, цена закупа Продкорпорации является ориентиром при заключении контрактов, таким образом установление справедливой цены позволило не допустить резкого колебания цен на зерно», - сказал министр во время заседания Правительства.

По состоянию на 21 сентября, в ресурсы Продкорпорации поставлено 119 тыс. тонн зерна нового урожая. Как отметил Ербол Карашукеев, у Продкорпорации уже имеется резервный запас зерна в объеме 426,3 тыс. тонн.

«Указанные объемы зерна в случае необходимости будут направлены на внутренний рынок в целях его стабилизации и обеспечения продбезопасности», - отметил министр, обращаясь к Премьер-Министру Аскару Мамину с просьбой поручить акимам областей обеспечить поставку зерна в ресурсы Продкорпорации в рамках форвардного закупа в полном объеме.