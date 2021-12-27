Цены на яйца снизились в 10 областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Цены на яйца снизились в 10 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

По оперативным данным, в рознице ожидаемое снижение отражается частично:

В 10 регионах страны: городе Нур-Султане, Акмолинской, Мангистауской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Кызылординской областях наблюдается снижение в среднем до 20%, тогда как в семи регионах: Алматы, Шымкенте, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской, Павлодарской областях снижение не наблюдается, поскольку в торговых сетях имеются остатки яиц, приобретенных по старой цене.

Продолжается нарушение норм Закона «О регулировании торговой деятельности» в части превышения торговой надбавки свыше 15%, при реализации куриных яиц «магазинами у дома»: по данным производителей, к примеру, в г. Нур-Султане в магазинах у дома надбавка составляет в среднем 25%.

При этом в ряде торговых сетей превышений торговых надбавок свыше 15% не усматривается, к примеру, в городе Алматы в крупных торговых сетях торговая надбавка составляет в «A-STORE» - 9,9%, «SMALL» - 8,3%, «Magnum» и ТОО «Алсад Казахстан» - 9,1%; в г.Нур-Султане «КеңMart» - 2,5%, «Magnum» - 8,2%.