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Цены на яйца снижены в Казахстане

15 Декабря 2021 12:29
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Цены на яйца снижены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ассоциация яичных производителей Казахстана сообщает о том, что птицеводческими хозяйствами совместно с уполномоченными государственными органами был проведен ряд совещаний по недопущению роста цен на социально-значимые продовольственные товары, в ходе которых достигнута договоренность о снижении цен на куриное яйцо отечественного производства передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации.

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В ноябре 2021 года оптовая цена с птицефабрик на яйцо категории С1 доходила до 370 тенге за десяток. В данный момент оптовая цена на яйцо категории С1 снижена 320 тенге за десяток (без учета розничной упаковки). Реализацию яиц по сниженной цене птицефабрики начали в первой декаде декабря, и в настоящее время данная цена действует во всех регионах Казахстана.

Несмотря на рост цен на кормовые компоненты (пшеница, ячмень, подсолнечный шрот и растительное масло) от 50 до 100% и рост производственной себестоимости яйца, птицефабрики принимают меры по снижению цены реализации за счет наращивания поголовья. В настоящее время Министерством сельского хозяйства разрабатывается ряд мер по поддержке отечественных птицефабрик с целью удешевления стоимости продукции и обеспечения внутренней потребности населения страны.


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#Сельское хозяйство   #Общество  
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