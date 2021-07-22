Цены на стройматериалы снизила 21 казахстанская компания

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Во исполнение поручения Главы государства по принятию мер на рынках строительных материалов, территориальные подразделения Агентства по защите и развитию конкуренции продолжают антимонопольный анализ на рынках строительных материалов во всех регионах страны на предмет обоснованности повышения цен. На сегодняшний день анализируется 25 рынков строительных материалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

Анализом охвачено более 1000 субъектов рынка, осуществляющих производство и оптовую поставку строительных материалов. В целом вынесено 57 уведомлений о снижении цены.

С 1 июня по 15 июля т.г. региональные антимонопольные департаменты АЗРК направили около 700 запросов производителям и оптовым поставщикам стройматериалов по 13 видам стройматериалов (арматура, кирпич, стекло листовое, бетон, блок стеновой из бетона, цемент, кабель, профлист, сваи, плита перекрытий, полиэтиленовые трубы, мин.плита, газоблоки).

Дополнительно с 16 июля производителям стройматериалов направлено 349 новых запросов.

В результате проведенных анализов, территориальными департаментами в отношении субъектов рынка стройматериалов вынесено 57 уведомлений об устранении признаков нарушения и необходимости снижения цен:

- 15 по кирпичу в гг. Нур-Султан (4), Шымкент (1), Акмолинской (4), Туркестанской (3), Кызылординской областях (3);

- 15 по цементу в г. Шымкент (2), Акмолинской (4), Туркестанской (2), Актюбинской (2), Восточно-Казахстанской (2), Жамбылской областях (2), Кызылординской (1);

- 12 по арматуре в Павлодарской (3), Восточно-Казахстанской (2), Атырауской (2), Северо-Казахстанской (2), Жамбылской (1), Костанайской (1), Западно-Казахстанской областях (1);

- 4 по бетону в Восточно–Казахстанской (2), Кызылординской областях (2);

- 3 по трубам полиэтиленовым в Акмолинской (2), Западно-Казахстанской областях (1);

- 2 по щебню в Алматинской области;

- 2 по швеллерам в Восточно–Казахстанской (1) и в г. Алматы (1);

- 1 по кабелю в Западно-Казахстанской области;

- 1 по стеклу в Карагандинской области;

- 1 по блоку стеновому из бетона в Северо-Казахстанской области;

- 1 по паркетным доскам в г. Алматы.

На сегодня 21 компания исполнила уведомления, в том числе со снижением цены на:

- цемент в Акмолинской области (ТОО «Фирма Строительный Двор», ТОО «База ВостокСтрой», ИП «Дворцевая Е.В.», ИП «Егоров П.Н.») с 32 000 до 27 000 тенге;

- арматуру в Восточно-Казахстанской области (ТОО «Беакрис-Металл») с 460 до 441 тыс. тенге и (ТОО «Титан-Восток») с 438 до 350 тыс. тенге;

- швеллеры в Восточно–Казахстанской области (ТОО «ПКФ «Титан») с 360 до 350 тыс. тенге;

- полиэтиленовые трубы в Акмолинской области (АО «Тыныс») с 1 952 до 1 430 тенге за погонный метр, (ТОО «Степногорский трубный завод «Арыстан») с 2 081 до 1 962 тенге за погонный метр;

- щебень в Алматинской области (ТОО «Кентас», ТОО «АКНМ») с 1 650 до 1 200 тенге за куб.м;

- кабель в Западно-Казахстанской области (ТОО «ОК Орал Кабель») от 5 до 14 %.

Также назначено расследование в отношении поставщика арматуры ТОО «Мечел-Сервис Казахстан» по признакам согласованных действий в г. Шымкент и Восточно-Казахстанской области.

С 10 производителями и поставщиками цемента (ТОО «Компания Гежуба Шиели Цемент», АО «Central Asia Cement», ТОО «Аулие-Ата цемент», ТОО «Аулие-ата цемент груп»), кирпича (ТОО «Д.Д.А.», ИП «Шалкибаев»), щебня (ТОО «Актас», ТОО «Керамик инвест»), бетона и железобетонных изделий (ТОО «Нур-Строй ЛТД», ТОО «БатысАльянсСтрой») заключены комплаенсы о соблюдении норм антимонопольного законодательства и снижения цен.

Так, в рамках заключенного антимонопольного комплаенса производитель цемента по Карагандинской области АО «Central Asia Cement» с 20 июля т.г. снизил цены на 7 %.



