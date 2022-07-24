24 Июля 2022 15:07

Цены на сахар стабильны, а лук может подорожать в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области наблюдается снижение цен на капусту и картофель, рост цен на рис, кефир и лук, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным областного управления предпринимательства и туризма, в целом в области сформирован товарный запас в объеме 2,1 тыс. тонн, в том числе в стабилизационном фонде – 1 247 тонн, по оборотной схеме - 874 тонны. С начала года из ресурсов стабфонда реализовано 1 074 тонны товаров на сумму 329 млн тенге. По оборотной схеме выданы займы по девяти видам продовольственных товаров на 1,4 млрд тенге. Ведется работа по заключению новых договоров.

«За последние несколько недель в регионе снизились цены на капусту и картофель, значительно выросли цены на рис, кефир и лук. Поэтому для стабилизации цен в стабфонд закуплено 272 тонны риса, который реализуется в 29 торговых точках. В рамках оборотной схемы ТОО «Гормолзавод» ведет работу по поставке 48 тонн кефира по цене 318 тенге за литр. Также достигнута договоренность с председателем госматрезерва при Правительстве Республики Таджикистан о поставках плодоовощной продукции, в том числе лука в объеме около 400 тонн ежемесячно, реализованы первые партии таджикской продукции. По многим позициям цена на 20-30 % ниже текущих. По области определен оператор, налажена реализация продукции через социальные магазины и оптовых поставщиков СПК», - сообщил заместитель руководителя областного управления предпринимательства и туризма Жаслан Айдрахманов.

Что касается цен на сахар, то в настоящее время оптовая цена в регионе в социальных магазинах составляет 430 тенге.

«Ежедневно в магазины города Кокшетау поставляется 200-400 кг сахара. Для государства это достаточно большой объем. В некоторых магазинах продается сахар в объеме до 1 тонны. Оптовая цена в социальных магазинах - 430 тенге. А в придомовых магазинах цены доходят до 950 тенге. После разъяснительной работы субъекты бизнеса снизили торговую надбавку на сахар до 10-12 %. По установленным законам, в случае завышения ценовых надбавок будут приняты соответствующие меры», - пояснил руководитель департамента торговли Акмолинской области Каиржан Онгаров.

Еще одна проблема, которая сейчас вызывает беспокойство - лук. В соседних странах цены на этот овощ дороже, чем в нашей стране.

«Поэтому, чтобы паника, как с сахаром, не повторилась, объясняем населению, что покупать лук в больших количествах будет невыгодно. Тогда мы сможем поддерживать ситуацию в плавном режиме», - добавил глава департамента.