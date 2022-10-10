Цены на природный газ в Европе упали до трехмесячного минимума

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Цены на природный газ в Европе упали до самого низкого уровня за три месяца на фоне роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и ожидаемой более мягкой осенней погоды в Европе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Oilprice.com.

Как сообщает издание, цены на природный газ в голландском TTF hub, европейском бенчмарке, снизились почти на 8% в начале торгов в Амстердаме в понедельник. Цены достигли внутридневного минимума в $140 (144 евро) за мегаватт-час (МВтч), что является самой низкой европейской базовой ценой на газ с 1 июля.

Значительный импорт СПГ в Европу и более мягкая погода в течение следующей двух недели являются ключевыми причинами падения цен на газ в начале этой недели. Более высокая выработка атомной энергии во Франции по сравнению с предыдущими месяцами также способствует обеспечению электроэнергией по всему континенту, тем самым ограничивая некоторый спрос на газ для производства электроэнергии.

Согласно данным агентства Bloomberg, импорт грузов СПГ в северо-западную Европу достиг самого высокого уровня для этого времени года с 2016 года. По данным агентства Reuters, в настоящее время ожидается, что девять танкеров с сжиженным газом прибудут только в Великобританию к концу месяца.

По словам главы датского инвестиционного банка Saxo Bank Оле Хансен, низкие цены на газ в Европе сегодня обусловлены высокими поступлениями СПГ, мягкой осенней погодой и снижением спроса. Риски шокировать рынок от снижения российских поставок значительно снизились, при этом потоки сократились на 78 % в годовом исчислении.

Как ожидается в течение следующих двух недель на большей части Европы будет мягкая погода, что также ослабит спрос на газ для отопления и электроэнергии.

Между тем, лидерам ЕС еще предстоит договориться о какой-либо форме ограничения цен на газ после того, как они не смогли этого сделать на саммите в Праге на прошлой неделе. ЕС ведет переговоры о «коридоре для приемлемых цен» с надежными поставщиками или, например, «рассматривает вопрос о том, как ограничить цены на газовом рынке в целом», - заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в конце прошлой недели.

«Запасы газа в ЕС сейчас составляют более 90 %», - заявила Европейская комиссия в эти выходные.

«Хорошие новости: мы уже сократили потребление газа примерно на 10 %, но еще многое можно сделать», - говорится в сообщении Комиссии.

Фото: oilprice.com