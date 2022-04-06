НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Цены на пестициды выросли в Казахстане в два раза. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается пестицидов, то цены на них также возросли. По отношению к 2020 году цены на пестициды выросли вдвое, причем скачок наблюдался два раза. Если к весне рост цен был на 70%, то к осени цены поднялись уже в 2 раза», - сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в ходе пресс-конференции в СЦК.

Как отметил глава Минсельхоза, на программу субсидирования пестицидов на 2022 год предусмотрено 29,7 млрд тенге, что позволит обеспечить 100% обработку посевную площадь и тем самым сохранить благоприятную фитосанитарную обстановку.

Также, как рассказал Ербол Карашукеев, фермерами поднимался вопрос дороговизны удобрений, в том числе отечественных.

«Правительством была проведена соответствующая работа, крупнейшим производителем минеральных удобрений - компанией КазАзот принято решение о снижении стоимости на производимую аммиачную селитру с 200 тысяч тенге за тонну до 160 тысяч тенге. На сегодняшний день заключаются договора с аграриями по новой стоимости. Необходимо ответить, что со стороны акиматов на субсидирование предусмотрено 27 млрд тенге. То есть, 50% от стоимости приобретенных удобрений, будет возмещено государством», - проинформировал глава ведомства.

Напомним, по информации Минсельхоза, весенне-полевые работы начаты в южных регионах страны - в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях.