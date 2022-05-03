3 Мая 2022 17:35

Цены на овощи снизятся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вопрос стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары стоит на особом контроле. Об этом сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последние два месяца в период межсезонья в городе наблюдался рост цен на овощи. Сейчас пойдет стабилизация цен. В первую очередь на капусту и лук. Уже в мае будет снижение. По картофелю и моркови снижение будет чуть позже, где-то в июне. В июле уже будет значительное снижение до осени. Для этого мы провели соответствующие работы с основными производителями из Туркестанской, Алматинской и Павлодарской областей. На осень мы тоже заранее подписали контракты», - сказал Еркебулан Оразалин в ходе брифинга.

Спикер также ответил на вопрос по стоимости капусты. Он заявил, что сейчас в Small ее продают по 240 тенге, а к началу следующей недели цена снизится до 166–170 тенге за килограмм.

По его словам, в мае также начнутся поставки картофеля, лука и моркови. Общий объем составит более 7 тыс. тонн сроком до конца августа. С июля планируется поставка 3,5 тыс. тонн овощей из Алматинской области.

«Дефицит социально значимых продовольственных товаров не прогнозируется. В настоящее время в городе имеется достаточный объем готовой продукции и сырья у производителей. На сегодня в городе, в целях недопущения необоснованного роста цен, ведется мониторинг в магазинах В, С класса, организованы прямые поставки бакалейной продукции по оптовым ценам напрямую от крупных дистрибьютеров и производителей», - сказал Еркебулан Оразалин.

Ранее сообщалось, что цены на продовольственные товары в РК с начала года выросли на 12,4%.