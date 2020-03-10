Цены на нефть выросли на 6%

СИНГАПУР. КАЗИНФОРМ - Во вторник цены на нефть подскочили более чем на 6%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Американские компании, добывающие сланцевую нефть, могут сократить будущее производство на фоне поставок ОПЕК полнопроходной продукции на глобальный рынок.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,31 доллар США, или на 6,7%, до 36,67 долларов США за баррель. В то же время нефть марки WTI в США выросла на 1,79 доллар США, или на 5,8%, до 32,92 долларов США за баррель. Это произошло после «черного понедельника», когда цены рухнули почти на 25 процентов.

Напомним, в понедельник оба этих показателя упали до самого низкого уровня и зафиксировали самое большое однодневное снижение процента (с 17 января 1991 года).

Однако, по словам аналитиков, цены на нефть не восполнят 25% падение, поскольку вспышка коронавируса значительно сокращает спрос.

Цены на энергоносители также резко упали. Стоимость акций Exxon снизилась более чем на 12%, это крупнейший однодневный процентный спад с 15 октября 2008 года – когда был разгар финансового кризиса. Акции Chevron упали более чем на 15%, что стало самой большой потерей после «черного понедельника» в октябре 1987 года.

В апреле Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти с 9,7 до 10 миллионов баррелей в сутки. В выходные королевство снизило свои экспортные цены, чтобы побудить переработчиков покупать больше.

Россия, одна из ведущих мировых производителей нефти наряду с Саудовской Аравией и США, также заявила, что может увеличить добычу в ближайшее время.