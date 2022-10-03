Цены на нефть выросли на 3% накануне встречи ОПЕК+

АММАН. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть подскочили более чем на 3 процента на утренних торгах на азиатских рынках в понедельник на фоне планов ОПЕК+ по крупнейшему с 2020 года сокращению объемов нефтедобычи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

В понедельник фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,36 доллара, или 2,8%, до 87,50 доллара за баррель после небольшого падения на 0,6 процента перед закрытием торгов в пятницу.

В свою очередь американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 2,27 доллара, или на 2,9 %, до 81,76 долларов за баррель после падения на 2,1% на предыдущей сессии.

Рост произошел на фоне намерений Организации стран-экспортеров нефти в расширенном составе, известной как ОПЕК+, сократить добычу нефти более чем на 1 млн баррелей в день с целью поддержать рынок.

Организация рассматривает такую возможность накануне предстоящей встречи, которая состоится в эту среду, 5 октября. Как ожидается, в случае принятия подобного решения, это станет крупнейшим сокращением нефтедобычи с начала пандемии.

Цены на нефть продолжают падение уже на протяжении четырех месяцев, начиная с июня, на фоне введенных в Китае антиковидных ограничений, что значительно снизило спрос на энергоносители. Одновременно с этим, рост процентных ставок и укрепление доллара США также оказали давление на мировые финансовые рынки.

Если соглашение о сокращении добычи будет принято, это станет вторым подряд снижением объемов производства после того, как в прошлом месяце нефтедобыча уже была снижена на 100 тыс. баррелей в сутки.

Несмотря на это, аналитики рынка полагают, что влияние сокращения добычи на поставки энергоносители будет заметно ниже общих показателей, поскольку многие члены ОПЕК+ добывают намного меньше, чем им разрешают квоты организации.

Так, аналитики нидерландской банковской группы ING-group считают, что сокращать темпы добычи придется лишь нескольким лидирующим производителям, ранее достигшим плановых объемов производства.

По мнению международной нефтегазовой консалтинговой компании FGE, в то время как быстро меняющиеся цены на нефть марки Brent могут еще больше укрепиться в ближайшей перспективе, опасения по поводу глобальной рецессии, вероятно, ограничат возможность роста цен.

«Если ОПЕК+ действительно решит сократить добычу в ближайшем будущем, связанное с этим увеличение свободных мощностей ОПЕК+, вероятно, окажет еще большее давление на долгосрочные цены в сторону понижения», - сообщается в опубликованном в пятницу заявлении FGE.

Также в пятницу Китай выдал крупный пакет квот на экспорт нефтепродуктов на общую сумму 15 млн тонн, и увеличил квоты на импорт сырой нефти для независимых нефтепереработчиков. Это может побудить китайские нефтеперерабатывающие заводы увеличить закупки сырой нефти для увеличения производства топлива.

Так, государственные и частные нефтеперерабатывающие заводы Китая смогут экспортировать на мировые рынки до 15 млн тонн бензина, дизельного топлива, топлива для реактивных двигателей и мазута с низким содержанием серы для замены российского экспорта, на который в феврале Европейский союз наложил эмбарго.

В результате этого, согласно опросам, официальные отпускные цены (OSP) в Саудовской Аравии на флагманскую нефть марки Arab Light могут вырасти на 0,25 доллара за баррель.

Тем не менее, аналитики и трейдеры прогнозируют, что сроки китайского экспорта, вероятно, продлятся до начала 2023 года, поскольку нефтеперерабатывающим предприятиям потребуется время, чтобы нарастить мощности.













Фото: REUTERS/Nick Oxford



















