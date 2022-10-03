РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:00, 03 Октябрь 2022 | GMT +6

    Цены на нефть выросли на 3% накануне встречи ОПЕК+

    None
    АММАН. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть подскочили более чем на 3 процента на утренних торгах на азиатских рынках в понедельник на фоне планов ОПЕК+ по крупнейшему с 2020 года сокращению объемов нефтедобычи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    В понедельник фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,36 доллара, или 2,8%, до 87,50 доллара за баррель после небольшого падения на 0,6 процента перед закрытием торгов в пятницу.

    В свою очередь американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 2,27 доллара, или на 2,9 %, до 81,76 долларов за баррель после падения на 2,1% на предыдущей сессии.

    Рост произошел на фоне намерений Организации стран-экспортеров нефти в расширенном составе, известной как ОПЕК+, сократить добычу нефти более чем на 1 млн баррелей в день с целью поддержать рынок.

    Организация рассматривает такую возможность накануне предстоящей встречи, которая состоится в эту среду, 5 октября. Как ожидается, в случае принятия подобного решения, это станет крупнейшим сокращением нефтедобычи с начала пандемии.

    Цены на нефть продолжают падение уже на протяжении четырех месяцев, начиная с июня, на фоне введенных в Китае антиковидных ограничений, что значительно снизило спрос на энергоносители. Одновременно с этим, рост процентных ставок и укрепление доллара США также оказали давление на мировые финансовые рынки.

    Если соглашение о сокращении добычи будет принято, это станет вторым подряд снижением объемов производства после того, как в прошлом месяце нефтедобыча уже была снижена на 100 тыс. баррелей в сутки.

    Несмотря на это, аналитики рынка полагают, что влияние сокращения добычи на поставки энергоносители будет заметно ниже общих показателей, поскольку многие члены ОПЕК+ добывают намного меньше, чем им разрешают квоты организации.

    Так, аналитики нидерландской банковской группы ING-group считают, что сокращать темпы добычи придется лишь нескольким лидирующим производителям, ранее достигшим плановых объемов производства.

    По мнению международной нефтегазовой консалтинговой компании FGE, в то время как быстро меняющиеся цены на нефть марки Brent могут еще больше укрепиться в ближайшей перспективе, опасения по поводу глобальной рецессии, вероятно, ограничат возможность роста цен.

    «Если ОПЕК+ действительно решит сократить добычу в ближайшем будущем, связанное с этим увеличение свободных мощностей ОПЕК+, вероятно, окажет еще большее давление на долгосрочные цены в сторону понижения», - сообщается в опубликованном в пятницу заявлении FGE.

    Также в пятницу Китай выдал крупный пакет квот на экспорт нефтепродуктов на общую сумму 15 млн тонн, и увеличил квоты на импорт сырой нефти для независимых нефтепереработчиков. Это может побудить китайские нефтеперерабатывающие заводы увеличить закупки сырой нефти для увеличения производства топлива.

    Так, государственные и частные нефтеперерабатывающие заводы Китая смогут экспортировать на мировые рынки до 15 млн тонн бензина, дизельного топлива, топлива для реактивных двигателей и мазута с низким содержанием серы для замены российского экспорта, на который в феврале Европейский союз наложил эмбарго.

    В результате этого, согласно опросам, официальные отпускные цены (OSP) в Саудовской Аравии на флагманскую нефть марки Arab Light могут вырасти на 0,25 доллара за баррель.

    Тем не менее, аналитики и трейдеры прогнозируют, что сроки китайского экспорта, вероятно, продлятся до начала 2023 года, поскольку нефтеперерабатывающим предприятиям потребуется время, чтобы нарастить мощности.




    Фото: REUTERS/Nick Oxford







    Теги:
    Мировые новости Нефть
    Сейчас читают
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!