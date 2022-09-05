Цены на нефть выросли на 2% накануне встречи ОПЕК+

АММАН.КАЗИНФОРМ – Цены на нефть подскочили более чем на доллар за баррель в понедельник, продолжая рост в преддверии встречи ОПЕК+, поскольку инвесторы ожидают от нее сокращения добычи и сохранения цен на прежнем уровне, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

В понедельник фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,88 доллара, или 2 %, достигнув отметки в 94,90 доллара за баррель после начавшегося еще в пятницу роста на 0,7 %.

Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) на торгах держалась на уровне 88,60 доллара за баррель, что выше на 1,73 доллара, или 2 %, после такого же роста на 0,3 % на предыдущей сессии.

В понедельник американские рынки будут закрыты из-за празднования Дня труда.

Как ожидается, на встрече, которая состоится в понедельник, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, вместе называемая ОПЕК+, могут принять решение сохранить текущие уровни добычи или даже сократить добычу, чтобы поддержать текущий уровень цен, несмотря на нехватки поставок нефти на рынок.

«ОПЕК+, скорее всего, будет поддерживать добычу достаточно жестко, чтобы удержать цену на нефть на фоне перебоев со спросом, вызванных возобновлением карантина в некоторых частях Китая», — заявила Тина Тэнг, рыночный аналитик из CMC Markets.

Россия, второй по величине производитель нефти в мире и ключевой член ОПЕК+, в настоящее время не поддерживает сокращение добычи. Из-за этого существует вероятность того, что экспортеры нефти сохранят добычу на прежнем уровне во время встречи в понедельник, сообщил накануне Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных источников.

«Хотя мы ожидаем, что группа сохранит производство без изменений, риторика может быть «бычьей», поскольку она надеется остановить недавнее падение цен», — отмечают аналитики австралийской финансовой группы ANZ (Australia and New Zealand Banking Group).

«Бычий рынок» (bull factor) – специфический термин, характеризующий действия участников рынка, которые в определенный момент времени играют на повышение цены. Они полагают, что актив будет дорожать сейчас и в дальнейшем, и это побуждает их пробовать зарабатывать на росте котировок. В противовес «бычьему рынку» существует «медвежий рынок», означающий период, когда цены активов подолгу падают.

«Несмотря на возможность сокращения производства, возможность снижения цен на нефть все еще есть из-за потенциального экспорта энергоносителей из Ирана на фоне продолжающихся переговоров по ядерной сделке и опасения рецессии», - добавила Тэнг.

Достигнув многолетнего максимума в марте этого года, цены на нефть упали за последние три месяца. Падение произошло на фоне опасений повышения процентных ставок и антиковидных ограничений в некоторых частях Китая, крупнейшего в мире импортера нефти. Эти факторы, в свою очередь, могут замедлить глобальный экономический рост и снизить спрос на нефть.

В настоящее время 33 города в Китае находятся под частичной или полной блокировкой, поскольку Пекин придерживается строгой политики нулевого уровня к COVID-19. По оценкам местных СМИ, карантинные меры затронули более 65 млн жителей.

Одновременно с этим затягиваются переговоры о возрождении ядерной сделки стран Запада с Ираном, заключенной в 2015 году. Как ожидается, соглашение может позволить Тегерану увеличить экспорт и улучшить глобальные поставки нефти на мировой рынок.

Фото: reuters.com