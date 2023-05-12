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Цены на нефть снижаются из-за опасений по поводу спроса

Автор:  
Арсен Утешев
12 Мая 2023, 17:46
Цены на нефть снижаются из-за опасений по поводу спроса Фото: Reuters

АММАН.КАЗИНФОРМ – В пятницу цены на нефть продолжили снижение на фоне разочаровавших рынки экономических сигналов из Китая и опасений по поводу возможной рецессии в США, которые поставили под сомнение спрос на нефть в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

На пятничных торгах фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 43 цента, или 0,57%, до 74,55 доллара за баррель к 09:31 по Гринвичу (15:31 по Астане). Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 33 цента, или 0,47%, до 70,54 доллара за баррель.

Согласно прогнозам, ценовые показатели упадут более чем на 1% за неделю, что станет самой длинной полосой недельного снижения с ноября 2021 года.

Одной из причин снижения цен считается отложенная в четверг встреча с участием президента США Джо Байдена и американских законодателей, на которой стороны должны были обсудить повышение потолка государственного долга до 31,4 триллиона долларов. Встреча перенесена на начало следующей недели.

Настроения участников рынка в целом остаются напряженными на фоне продолжающихся дискуссий о повышении лимита долга США в связи с приближением крайнего срока дефолта США 1 июня, сообщает UK Investing.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в пятницу, что стране грозит финансово-экономическая катастрофа, если Конгресс не поднимет потолок госдолга.

В тот же день глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Мишель Боуман заметила, что данные за этот месяц не убедили ее в том, что ценовое давление ослабевает. С ее слов, ФРС, вероятно, придется еще больше повысить процентные ставки, если инфляция останется высокой.

Одновременно к росту на нефть привело сокращение новых кредитов китайским предприятиям и более слабые экономические данные Поднебесной в начале недели. Как уверяют эксперты, эти факторы заставили рынки еще больше усомниться в темпах восстановления китайской экономики страны после ограничений, связанных с COVID.

Так, данные по потребительским ценам в апреле росли в замедленном темпе и не оправдали ожиданий, в то время как дефляция на китайских заводах усилилась, что указывает на необходимость дополнительных стимулов.

Несколько уравновесило ситуацию заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхольм о том, что страна может закупить нефть для Стратегического нефтяного резерва США после завершения продажи, санкционированной Конгрессом в следующем месяце.

Более того, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила свой прогноз мирового спроса на нефть на 2023 год без изменений, ожидая, что экономические риски будут компенсированы более высоким ростом спроса в Китае.

«Рынок нефти движется к дефициту предложения, если предположить, что ОПЕК осуществит свое последнее сокращение добычи», — отмечает аналитик нефтяного рынка PVM Стивен Бреннок.

Напомним, 2 апреля ОПЕК+ объявила о сокращении добычи на 1,16 млн баррелей в сутки, начиная с мая.

В середине марта Джефф Карри, руководитель отдела сырьевых исследований в Goldman Sachs, заявил, что рынок нефти движется к дефициту и может поднять цену за баррель выше 100 долларов до конца 2023 года.


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