Цены на нефть демонстрируют уверенный недельный рост благодаря надеждам на спрос в Китае

13 Января 2023, 14:43

АММАН. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть снизились в начале торгов в пятницу, но в течение недели продемонстрировали рост на 6 процентов. Причиной тому стали устойчивые признаки роста спроса в Китае и ожидания менее агрессивного повышения процентных ставок в США, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 17 центов, или 0,2%, до 83,86 доллара за баррель в пятницу к 07:19 по Астане, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 12 центов, или 0,2%, до 78,27 доллара.

Brent подскочила на 6,7% на этой неделе, а WTI выросла на 6,2%, компенсировав большую часть потерь предыдущей недели.

Аналитики говорят, что недавние закупки китайской нефти и рост дорожного движения укрепили уверенность в восстановлении спроса во второй по величине экономике мира после открытия ее границ и ослабления антиковидных ограничений после прошедших протестов.

«Учитывая акцент на энергетической безопасности, мы ожидаем, что китайский импорт будет продолжать расти, особенно по мере того, как нефтеперерабатывающие заводы набирают обороты, а накопление запасов нефти остается стратегическим приоритетом», — отметил сотрудник RBC по сырьевым товарам Майкл Тран.

Другим обнадеживающим признаком стали выводы аналитиков ANZ. Они заявили, что индекс пробок, охватывающий 15 китайских городов с наибольшим количеством зарегистрированных транспортных средств, вырос на 31% по сравнению с предыдущей неделей.

«Уровень дорожного движения в Китае продолжает восстанавливаться с рекордно низкого уровня после ослабления ограничений COVID-19», — отмечают аналитики ANZ.

Цены на нефть также были поддержаны падением доллара до почти девятимесячного минимума после того, как данные показали, что инфляция в США снизилась впервые за 2,5 года. Это усилило ожидания того, что Федеральная резервная система замедлит темпы повышения ставок.

Так, более слабый доллар, как правило, повышает спрос на нефть, поскольку делает этот товар более дешевым для покупателей, владеющих другими валютами.

Фото: REUTERS/Chen Aizhu