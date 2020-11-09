Цены на лабораторные услуги и средства индивидуальной защиты снижены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство по защите и развитию конкуренции проводит анализ адекватности цен и обеспечения мониторинга ценовой политики лабораторных услуг и средств индивидуальной защиты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

В результате цены на ПЦР-тест снижены с 18 000 до 9 000 путем заключения с 36 субъектами рынка антимонопольного комплаенса, предусматривающего прозрачную торгово-сбытовою политику (ТОО «КДЛ «Олимп» и ТОО «Инвиво» установил цены не более 9 тысяч тенге, отдельные лаборатории ТОО «Сункар» и ТОО «Айгерим» снизили цены до 6 000 и 7 000 тенге соответственно).

Цены на медицинские маски снижены производителями в среднем до 21 тенге /шт, наценки дистрибьюторов и розничных сетей снижены с 20 до 3 тенге /шт, в среднем с 60 до 26 тенге /шт путем разработки антимонопольного комплаенса с производителями, дистрибьюторами и розничными сетями.