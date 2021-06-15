Цены на картофель начали снижаться – Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Картофеля в Казахстане более чем достаточно: по оперативным данным регионов на 11 июня, общие запасы социально значимого продукта питания в республике превышают 70 тысяч тонн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

«Таким образом, в соответствии с установленными нормами потребления, запасов картофеля в стране достаточно более чем на полмесяца (при норме 95 кг в год на душу населения общее потребление для всего населения страны составляет 4,9 тысячи тонн в день). И это при том, что регионами при подсчете не учтен основной объем запасов картофеля (около 80%), который хранится у мелких фермеров и в личных подсобных хозяйствах населения», - отметили в МСХ РК.

Ежедневный мониторинг цен показывает, что розничные цены на картофель колеблются в пределах 138-450 тг/кг. Самая низкая стоимость сегодня зафиксирована в Костанайской (138 тг/кг) и Актюбинской областях (166 тг), а самая высокая - в Нур-Султане (225-450 тг), СКО (320-340 тг), ВКО (335 тг) и Карагандинской области (270-310 тг).

Мониторинг столичных рынков и торговых объектов показал, что ажиотажного спроса на картофель не наблюдается. В ассортименте имеется и реализуется как прошлогодний картофель, так и картошка нового урожая. Более того, наметилась тенденция снижения цен из-за избытка товара.

Прошлогодний, в зависимости от качества, продается по цене от 120 до 200 тенге за килограмм. Продукция нового урожая на рынках «Шарын» и «Шапагат» реализуется по 280-320 тенге, в ТРЦ «Евразия», «Магнум» и «Смолл» - по 400-450 тенге за килограмм.

По данным Бюро национальной статистики, стоимость картофеля с начала года выросла на 48,6%. Этот рост носит сезонный характер. Например, в 2020 году на аналогичную дату органы статистики зафиксировали рост почти на 46%.

Анализ ситуации показывает, что на сезонное удорожание повлияла большая наценка посредников и торговых объектов.

Следует отметить, что с июня начался массовый сбор нового урожая раннеспелых овощей и картофеля в южных регионах. Цены на «молодой» картофель здесь сложились в пределах 175-200 тысяч тенге за тонну. Поставка новой продукции в ближайшее время сможет оказать заметное влияние на рыночное ценообразование.

В этой связи исполнительным органам регионов рекомендуется закупать раннеспелый картофель из Туркестанской области.

При этом для организации поставок на рынки Нур-Султана и Алматы в качестве оператора необходимо задействовать АО «НК «Продкорпорация».

Также акиматам предлагается организовать ярмарки с поставкой сельхозпродукции по доступным ценам.



