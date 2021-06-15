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    18:50, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Цены на картофель начали снижаться – Минсельхоз

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Картофеля в Казахстане более чем достаточно: по оперативным данным регионов на 11 июня, общие запасы социально значимого продукта питания в республике превышают 70 тысяч тонн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

    «Таким образом, в соответствии с установленными нормами потребления, запасов картофеля в стране достаточно более чем на полмесяца (при норме 95 кг в год на душу населения общее потребление для всего населения страны составляет 4,9 тысячи тонн в день). И это при том, что регионами при подсчете не учтен основной объем запасов картофеля (около 80%), который хранится у мелких фермеров и в личных подсобных хозяйствах населения», - отметили в МСХ РК.

    Ежедневный мониторинг цен показывает, что розничные цены на картофель колеблются в пределах 138-450 тг/кг. Самая низкая стоимость сегодня зафиксирована в Костанайской (138 тг/кг) и Актюбинской областях (166 тг), а самая высокая - в Нур-Султане (225-450 тг), СКО (320-340 тг), ВКО (335 тг) и Карагандинской области (270-310 тг).

    Мониторинг столичных рынков и торговых объектов показал, что ажиотажного спроса на картофель не наблюдается. В ассортименте имеется и реализуется как прошлогодний картофель, так и картошка нового урожая. Более того, наметилась тенденция снижения цен из-за избытка товара.

    Прошлогодний, в зависимости от качества, продается по цене от 120 до 200 тенге за килограмм. Продукция нового урожая на рынках «Шарын» и «Шапагат» реализуется по 280-320 тенге, в ТРЦ «Евразия», «Магнум» и «Смолл» - по 400-450 тенге за килограмм.

    По данным Бюро национальной статистики, стоимость картофеля с начала года выросла на 48,6%. Этот рост носит сезонный характер. Например, в 2020 году на аналогичную дату органы статистики зафиксировали рост почти на 46%.

    Анализ ситуации показывает, что на сезонное удорожание повлияла большая наценка посредников и торговых объектов.

    Следует отметить, что с июня начался массовый сбор нового урожая раннеспелых овощей и картофеля в южных регионах. Цены на «молодой» картофель здесь сложились в пределах 175-200 тысяч тенге за тонну. Поставка новой продукции в ближайшее время сможет оказать заметное влияние на рыночное ценообразование.

    В этой связи исполнительным органам регионов рекомендуется закупать раннеспелый картофель из Туркестанской области.

    При этом для организации поставок на рынки Нур-Султана и Алматы в качестве оператора необходимо задействовать АО «НК «Продкорпорация».

    Также акиматам предлагается организовать ярмарки с поставкой сельхозпродукции по доступным ценам.



    Теги:
    Сельское хозяйство Экономика
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